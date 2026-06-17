A fideszes képviselő is felszólalt Strasbourgban – Ukrajna újabb 2,3 milliárd eurót kap

Az Európai Unió fenntartja Ukrajna támogatását, hitel formájában 2,3 milliárd eurót szabadít fel Kijev számára a jövő héten, valamint újabb szankciós csomag előkészítésével Oroszországgal szemben – közölte Maros Sefcovic kereskedelemért és gazdasági biztonságért, valamint az intézményközi kapcsolatokért felelős biztos Strasbourgban szerdán.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a csütörtökön kezdődő kétnapos uniós csúcsértekezleten tárgyalt témákkal foglalkozó vitáján Sefcovic Örményországgal kapcsolatban azt mondta: a tagállami vezetők uniós támogatás lehetőségét járják körbe az Oroszország részéről az országra nehezedő politikai és gazdasági nyomás miatt. A támogatási csomagban mindenekelőtt azonnali finanszírozási lehetőség található 50 millió euró formájában

Kijelentette: a versenyképesség megerősítése „otthon kezdődik”, különösen az energiaköltségek csökkentésével. Ennek érdekében az uniós bizottság felülvizsgálja a 2005-ben bevezetett, az iparban keletkező üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését és a klímaváltozás megfékezését célzó uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS1) júliusban.

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Fontosnak nevezte, hogy Európa a külső kihívásokkal is szembenézzen a versenyképességgel összefüggésben, – mint kiemelte – különösen a globális makrogazdasági egyensúly felbillenése miatt. Ezzel összefüggésben Kínát illetően Safcovic az európai biztonság átfogó megközelítésére hívta fel a figyelmet hangsúlyozva, hogy Kína továbbra is az EU kulcsfontosságú partnere. A Kínával folytatott tárgyalások céljának az egyensúlyi helyzet ismételt megteremtésének kell lennie – jelentette ki. Az EU és Kína kapcsolatának a kölcsönösségen és azonos feltételeken kell alapulniuk.

Az EU-nak továbbra is azon kell munkálkodnia, hogy kereskedelmi védelmi politikája hatékony legyen a diverzifikáció által, illetve még több szabadkereskedelmi megállapodás megkötésével. Európa csak így tudja gazdasága ellenállóképességét erősíteni és iparának versenyképességét segíteni – tette hozzá beszédében az uniós biztos.

A Fidesz szerint kettős a mérce

Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke a képviselőcsoport nevében elmondott beszédében hangsúlyozta: az uniós döntéseknek az európai embereket kell szolgálniuk, így a következő hétéves költségvetésnek is. Brüsszel a közös agrárpolitika és a kohéziós politika forrásait csökkentené. Így nem lehet versenyképes Európát építeni – hangoztatta.

„Elutasítjuk az uniós bürokrácia bővítésére irányuló forrásnövelést. Az európai emberek pénzét ne használják további központosításra. Ellenzünk továbbá minden jogállamisági feltételrendszert a költségvetésben”

- fogalmazott Gál Kinga, majd hozzátette: az uniós források nem válhatnak az Európai Bizottság ideológiai nyomásgyakorlásának eszközévé.

Nem lehet a demokráciát a demokrácia korlátozásával erősíteni – hangoztatta az EP-képviselő, majd kijelentette: ezért elfogadhatatlan az új magyar kormány visszamenőleges hatályú, személyre szabott alkotmánymódosítása, melynek egyetlen célja, hogy kizárjon egy politikai szereplőt, Orbán Viktort a demokratikus választáson való indulásból. Ez teljesen példátlan az európai jogi hagyományban – hívta fel a figyelmet.

Akik korábban folyamatosan vészharangokat kongattak a magyarországi jogállamisággal kapcsolatban, most mélyen hallgatnak. Sokat elárul ez a kettős mércéről

- hívta fel a figyelmet.

Gál Kinga az EU bővítésével kapcsolatban hangsúlyozta: Ukrajna uniós csatlakozása veszélyt jelent úgy a mezőgazdaságra, a munkaerőpiacra, mint a biztonságra nézve. Most mégis úgy nyitották meg a csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával, hogy a legalapvetőbb feltételek sem teljesülnek – mondta.

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A június 12-én hatályba lépett migrációs paktummal kapcsolatban a politikus azt mondta, a jogszabálycsomag nem a megoldás, hanem a probléma része. Nem teszi az uniót felkészültebbé egy esetleges újabb migrációs válság kezelésére. A Patrióták határozottan elutasítják ezt a paktumot – jelentette ki.

„Álláspontunk világos: meg kell védenünk Európa külső határait, és meg kell állítanunk az illegális migrációt, hogy megőrizzük Európa kulturális identitását és polgárainak biztonságát. Mi, Patrióták gyökeres változást szeretnénk egy biztonságosabb, versenyképesebb és józanabb Európáért” – tette hozzá beszédében Gál Kinga.