A főispán pert nyert Budapest ellen – mi lesz a költségvetéssel?

A per eredményeképpen július 1-jét követően a fővárosnak módosítania kell költségvetését, mert a kiadási főösszeg és a szolidaritási hozzájárulás mértékére vonatkozó rendelkezéseket megsemmisíti a Kúria.

Sára Botond főispán erre válaszul jelentette be, hogy a budapesti kormányhivatal szerint szabálytalan a fővárosi költségvetés, ezért kénytelen a Kúriához fordulni.

A lap emlékeztet: a Fővárosi Közgyűlés többsége, a Tisza Párt, a Podmaniczky Mozgalom, a DK és a Párbeszéd képviselőivel 2024 decemberében, még az ünnepek előtt elfogadta Budapest jövő évi költségvetését, amelyet úgy terveztek, hogy csak 38 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizetnek be az államnak, további 51-et viszont nem. Az indoklás szerint a főváros csak annyit fizet meg a 2025 esedékes szolidaritási hozzájárulásból, amennyit az államtól kap támogatásként feladatai ellátására. A Fidesz nem voksolt, a Kutyapárt kivonult a szavazásról.

