A főispán visszavág: a bíróságot küldi Sára Botond a budapesti költségvetésre

„A közgyűlés erre nem hajlandó, a törvényességi felhívásunkat is elutasították, ezért kénytelenek vagyunk a Kúriához fordulni és egy indítványt beadni”

Ezért szól úgy a költségvetési törvény, hogy a szegényebb településeket támogatni kell, és a szolidaritási hozzájárulást be kell fizetni – tette hozzá.

„Amellett, hogy ez jogszabályellenes, a fővárosnak nincsen oka, hogy ne fizesse be a szolidaritási hozzájárulást, hiszen az iparűzésiadó-bevételek folyamatosan nőnek, amelyek alapjául szolgálnak a szolidaritási hozzájárulás összegének”

