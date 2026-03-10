4p

Makró Forint GDP

A forint nehéz napjai rávilágítottak a gazdaság gondjaira is

mfor.hu

Több tényező látszott a forintgyengülés mögött.

Hétfőn tovább gyengült a forint, a délelőtti órákban megközelítette az euróval szemben a lélektani 400-as szintet, igaz, délutánra nagyot korrigált, 395 alatt is járt. Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár szerint a heves árfolyammozgás kiváltó oka az iráni háború és a felrobbanó energiaárak, ugyanakkor rávilágít a magyar gazdaság gyengeségeire is. A régiós devizák között ugyanis a forint egyértelműen alulteljesítő.

A cikk kiemelte, a február utolsó kereskedési napján az euróval szemben még 375-nél álló forint kurzusa hétfőn délelőtt megközelítette a 400-as szintet, hiszen egy rövid ideig 399,935-ön is járt az árfolyam. Igaz később jócskán konszolidálódott, délután 395 alá is benézett. Mindez azt jelenti, hogy egy hét alatt több mint öt százalékot gyengült a forint, ami a 2022. őszi időszakot idézi fel. Ezzel szemben a cseh korona kevesebb mint 1 százalékkal változott, míg a lengyel zloty 1,5 százalékot gyengült ugyanebben az időszakban. Az elemzés szerint mindez jól jelzi, hogy a forint erősen alulteljesítő volt ebben az időszakban, tehát önmagában az az érv, hogy a háború miatt esik a forint árfolyama, nem állja meg a helyét. Ugyanakkor hangsúlyozni kell azt is, hogy attól nem független a forint változása – tette hozzá a Privátbankár.

A forint miatt nagyító alá került a gazdaság állapota is
Fotó: Depositphotos

A portál emlékeztetett, most a szakértők által „risk off”-nak nevezett jelenséget láthatjuk, vagyis a nagy (intézményi) befektetők általánosságban véve is csökkentik a kitettségüket és eladnak különböző eszközöket, ezen belül pedig az általuk kockázatosabbnak vélt instrumentumoktól próbálnak inkább szabadulni. A lap hozzátette, hltalános szabály, hogy ha komoly bizonytalanság van a világban, akkor a dollár (és néhány más deviza, például a svájci frank) felé fordulnak a befektetők, és a feltörekvő devizák (ebbe a kategóriába sorolják a forintot is) nyomás alá kerülhetnek.

Miért alakult ki a régiós különbség?

A cikk a lehetséges okok közt több tényezőt is említett, köztük a magyar gazdaságpolitikai hibáit, amelyek a négy éve tartó gazdasági stagnálásban is megmutatkoznak. Ezzel szemben a lengyel gazdaság szárnyal és a cseh is kifejezetten jól teljesít – míg a magyar GDP 0,3 százalékkal emelkedett, addig a lengyel 3, míg a cseh 2,5 százalékkal ugrott meg. A magyar gazdaság tehát a mostani bizonytalan helyzetbe eleve sokkal rosszabb fundamentumokkal érkezett. Laptársunk szerint ráadásul mindezt tetézi, hogy a magyar államháztartás évek óta komoly – 4-6 százalék közötti – GDP-arányos hiánnyal küzd, miközben az ideális ráta 3 százalék alatti lenne. Így ez is szűkíti egy esetleges válság esetén a mozgásteret.

A portál szerint emellett az energiaárak berobbanása a magyar gazdaságot sokkal súlyosabban érinti. Még úgy is, hogy Csehország sem áll jobban energiahordozókból és nekik sincs tengerpartjuk, esetükben a piaci szakértők az energiaimport-függőséget a magyar gazdaság esetén sokkal nagyobb kockázatnak tartják. Ebben persze az is benne van, hogy a cseh államadósság eleve kisebb, ráadásul az őket sújtó kamatteher is jóval alacsonyabb, miközben a magyar gazdaság finanszírozási igénye évek óta téma. Utóbbi egyrészt a kormányzati gazdaságpolitikára visszavezethető inflációs többlettel, másrészt a kormányzattal szembeni alacsonyabb bizalomból fakadó kockázati felárral magyarázható.

Ami pedig Lengyelországot illeti, a GDP-arányos költségvetési hiány ott is jócskán meghaladja a 3 százalékos célszintet és az infláció is 4 százalékhoz közeli volt, ám a nagyobb és dinamikusan növekvő gazdaság és mélyebb pénzügyi piac segít tompítani az esetleges sokkot – tette hozzá a cikk.

