A forint próbálja ledolgozni a hosszú hétvége tunyaságát

Körülbelül fél százalékos erősödésben a forint a reggeli órákban a főbb devizákkal szemben. Az euróért reggel 7 óra után pár perccel 361 forint 80 fillért kellett adni, a dollár 308 forint 50 filléren járt, míg a svájci frank 395 forinton járt. A Hormuzi-szorossal kapcsolatos esetleges amerikai tengeri mentőakcióra, általánosan jól reagálnak nemcsak a deviza, hanem a részvénypiacok is. Ázsiában emelkednek a tőzsdeindexek.
