A forintnak nem nehéz az iskolatáska

mfor.hu

Mindhárom főbb devizával szemben erősödött a forint hétfő reggelre, a dollár ismét 340 alatt van.

Erősödéssel indította a forint az őszt.

Az euróhoz viszonyítva minimálisan erősödött a magyar fizetőeszköz a pénteki záráshoz képest. Akkor 396,92 volt az árfolyam, hétfő reggel pedig 396,63 a váltószám.

A dollárhoz képest erősödött a legnagyobb mértékben a forint. Péntek délután még 340,16 volt az árfolyam, hétfő reggel azonban 338,69 forintért lehet dollárt venni.

A svájci frank pénteken 424,6 forintba került, hétfő reggel 423,48-as árfolyamon nyitotta a kereskedést.

A euró és a dollár egymáshoz viszonyított árfolyama alig változott: a múlt hét vége után továbbra is 1,17 dollárba kerül egy euró.

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

