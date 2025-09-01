A forintnak nem nehéz az iskolatáska

Erősödéssel indította a forint az őszt.
Az euróhoz viszonyítva minimálisan erősödött a magyar fizetőeszköz a pénteki záráshoz képest. Akkor 396,92 volt az árfolyam, hétfő reggel pedig 396,63 a váltószám.
A dollárhoz képest erősödött a legnagyobb mértékben a forint. Péntek délután még 340,16 volt az árfolyam, hétfő reggel azonban 338,69 forintért lehet dollárt venni.
A svájci frank pénteken 424,6 forintba került, hétfő reggel 423,48-as árfolyamon nyitotta a kereskedést.
A euró és a dollár egymáshoz viszonyított árfolyama alig változott: a múlt hét vége után továbbra is 1,17 dollárba kerül egy euró.
