A franciák euróban fizetnek az orosz gázért

Hivatalos: veszteséges lett a Miami Nagydíj

Hatalmas felhajtás volt a Forma–1 történetének első Miami Nagydíja körül, és bár az őrült árak mellett is rengetegen látogattak a versenyhelyszínre, ahol számos híresség is feltűnt, most már tudni lehet: mégis veszteséges lett a erseny.