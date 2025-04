A gazdasági összeomlás előszele miatt válhat olcsóbbá a benzin

Ahogy az elmúlt időszakban többször, most is Donald Trump intézkedései mozgathatják meg az üzemanyagárakat. Az amerikai elnök által felcsavart vámháború miatt nemcsak a tőzsdéken, de az olaj piacán is drasztikus áresés volt a héten. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő várakozása szerint ez hamarosan a hazai kutakon is érvényesülhet majd.