A gázzal fűtők járhatnak igazán jól a rezsistoppal

A földgázzal fűtők nagyobb arányú kompenzációt kaphatnak a rezsistop keretében, mint a távhővel, vagy az árammal fűtők – erre jutott az Azenpenzem.hu elemzése.

A portál emlékeztet, hogy a földgázzal fűtőknél először a tavalyi éves gázfogyasztást kell megszorozni a januári fűtőértékkel (ez pontosan 0,194281). A hideg miatt a becsült fogyasztásnövekedés 30 százalék, ezért a kapott értéket 1,3-mal szorozva jön ki az alap, amelyből a kormány levonja a 30 százalékot. Ezek alapján a végső kedvezmény 24,2 százalék lehet a tavalyi gázfogyasztáshoz képest.

Az átlagfogyasztás alatti fogyasztóknak ráadásul akkor sem kell a piaci árat fizetniük januárban, ha ezúttal túllépték a határértéket. Ez nagy megkönnyebbülés lehet, ugyanis a piaci ár több mint hét és félszerese a csökkentett árnak.

Ami a távhős lakások lakóit illeti, a rezsistop náluk csak az alapdíj nélküli összegre vonatkozik. A portál becslése szerint így 21,6 százalékos kedvezményt kaphatnak.

Akik nyilatkoznak arról, hogy az áramfogyasztásnál vennék igénybe a rezsistopot, rosszabbul járnak. A villanyszámlánál a tavalyi éves fogyasztás tizenkettedrészét tekintik irányadónak, nincs a gázszámlához hasonló súlyozás. Emiatt a jóváírás is kisebb arányú lehet az árammal fűtők esetében. Akik előrefizetős mérővel rendelkeznek, 7000 forint feltöltést kapnak kompenzációul – ez viszont egy egyszemélyes háztartás esetében akár nagyobb arányú segítség is lehet, mint a gázzal fűtőknél.