A GDP is rossz hírrel szolgált az euróövezetben

Az Eurostat előzetes gyorsbecslése szerint az euróövezetben és az EU-ban is 0,1 százalékkal nőtt a szezonálisan kiigazított GDP az idei első negyedévben negyedéves összevetésben a tavalyi negyedik negyedévi 0,2 százalékos növekedés után.

Az elemzők előzetesen némileg nagyobb mértékű, 0,2 százalékos negyedéves szintű bővülést vártak az első negyedévre az euróövezetben. Éves összehasonlításban az euróövezeti GDP az elemzők által várt 0,9 százaléknál lassabb ütemben, 0,8 százalékkal nőtt az első negyedévben, elmaradva a negyedik negyedévben jegyzett 1,3 százalékos éves növekedési ütemtől.