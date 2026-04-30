1p
Makró

A GDP is rossz hírrel szolgált az euróövezetben

mfor.hu

A vártnál lassabb ütemben nőtt az euróövezeti GDP az első negyedévben.

Az Eurostat előzetes gyorsbecslése szerint az euróövezetben és az EU-ban is 0,1 százalékkal nőtt a szezonálisan kiigazított GDP az idei első negyedévben negyedéves összevetésben a tavalyi negyedik negyedévi 0,2 százalékos növekedés után.

Az elemzők előzetesen némileg nagyobb mértékű, 0,2 százalékos negyedéves szintű bővülést vártak az első negyedévre az euróövezetben. Éves összehasonlításban az euróövezeti GDP az elemzők által várt 0,9 százaléknál lassabb ütemben, 0,8 százalékkal nőtt az első negyedévben, elmaradva a negyedik negyedévben jegyzett 1,3 százalékos éves növekedési ütemtől.

Az idei első negyedévben az Európai Unióban éves szinten 1 százalék volt a GDP-növekedés a tavalyi negyedik negyedévi 1,4 százalék után. Az első negyedévben negyedéves bázison a nagyobb euróövezeti nemzetgazdaságok közül Németország bruttó hazai terméke 0,3 százalékkal bővült, míg Olaszország 0,2 százalékos, Spanyolország pedig 0,6 százalékos negyedéves GDP-növekedést ért el, Franciaországban pedig stagnálást jegyeztek fel.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

Nagy változást hozhat a KATA visszatérése

A KATA adózási forma esetleges visszavezetése a napokban ismét napirendre került, ami hosszabb távon a vállalkozók lakáshitelhez jutási esélyeit is javíthatja. A 2022-es KATA-szigorítás után sok egyéni vállalkozó került át átalányadózásba, ami több esetben csökkentette a bankok által figyelembe vehető igazolt nettó jövedelmet. Ez közvetlenül hatással lehetett az elérhető hitelösszegre és a hitelképességre is – derül ki a money.hu friss elemzéséből.

Megugrott az európai infláció: 2023 óta nem láttunk ilyen számokat

A várakozásokat is felülmúlta a drágulás üteme az euróövezetben: az áprilisi infláció 3 százalékra, 2023 szeptembere óta a legmagasabbra gyorsult. A háttérben elsősorban az energiaárak drasztikus emelkedése áll, amit a közel-keleti feszültségek fűtenek.

Irán vagy a Tisza-hatás? Nehéz eldönteni, merre billenhet a mérleg nyelve

Bár a magyar gazdaság első negyedéves teljesítménye inkább pozitív értelemben lepte meg az elemzőket, az év egészére vonatkozó előrejelzések nem változtak. Egymással ellentétes hatásokat láthatunk: az elhúzódó iráni háború és a legfontosabb exportpiacaink gyengélkedése visszahúznak, míg az európai uniós források reálisnak tűnő hazahozatala és az országgyűlési választások utáni hangulatjavulás segíthetnek.  

Az erős forint segített, de így is romlott a kereskedelmi mérlegünk

Márciusban a külkereskedelmi termékforgalom aktívuma 924 millió euró volt, 773 millió euróval romlott az egy évvel korábbihoz mérten. Euróban kifejezve az export értéke 3,6 százalékkal, az importé 11 százalékkal nőtt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Megkésett repülőrajt? Nagyon rég láttunk ilyen erős számot a magyar gazdaságból

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) első becslése szerint 1,7 százalékkal bővült a GDP idehaza az első negyedévben, 2025 azonos időszakához viszonyítva. Ennél magasabb, éves szintű növekedési ütemet legutóbb 2022 harmadik negyedévében láttunk.

A Matolcsy-éra alapítványairól is beszélt Varga Mihály jegybankelnök

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) reputációját helyre kell állítani, a rendőrségi ügyekben a jegybank készen áll arra, hogy segítsék az igazságszolgáltatás munkáját. Emellett szeretnék a feleslegessé vált ingatlanjaikat értékesíteni – egyebek mellett ezekről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.

Vajon ezt a pénzt is hazahozza Magyar Péter Brüsszelből?

A magyar védelmi ipar jelenleg még nem tekinthető kellően versenyképesnek a nemzetközi hadiipari beszállítói piacon, ami indokolttá teszi a célzott, hozzáadott értékre épülő specializációt – írja a GKI Gazdaságkutató Zrt. friss elemzésében. A finanszírozási környezet – különösen a SAFE-program forrásainak elérhetősége és azok stratégiai, állami koordinációja – meghatározó lesz abban, hogy a magyar védelmi ipar képes-e a következő évtizedben érdemi növekedési pályára állni.

Egy rakás NER-es vezérigazgatót rúghatnak ki az állami cégek éléről

Főleg Kapitány István és Vitézy Dávid gondolkodhat el azon, hogy kiket tesz majd lapátra a NER-t kiszolgáló állami cégek vezetői közül.

Megint feljebb srófolják ezeknek az üzemanyagoknak a piaci árát

Egyforma mértékkel nőnek az árak csütörtöktől. 

Kritikus a helyzet a Hormuzi-szoros, másfélszeresére nőtt az olajár

A Hormuzi-szoroson átmenő hajóforgalom február óta gyakorlatilag leállt – közölte kedden az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Az átkelő hajók száma február 28-a óta 95,3 százalékkal csökkent.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG