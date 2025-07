A GDP öt százalékát fordítjuk családtámogatásra a miniszterelnöki főtanácsadó szerint

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

„Bőven több mint egymillióan kapnak családi adókedvezményt és adómentességet jelen pillanatban a négygyermekes és a 30 év alatti anyák. Csak ők 155 ezren vannak, együtt már 1,2 millióan. Októbertől ez föl fog menni másfél millióra, mert a háromgyermekes anyukák is belépnek a rendszerbe”- mondta többek között.

„Mi tudjuk, hogy mi nem ennyit költünk családtámogatásra, hanem a GDP öt százalékának megfelelő összeget, már 2022-ben is költöttünk ennyit, jövőre ez még nagyobb összeg lesz, sőt, már az idén nagyobb összeg lesz, mert növekednek az adótámogatások”, mondta Szalai Piroska.

Magyarország nemcsak a GDP 1,7 százalékára rúgó szociális kiadásokkal, hanem adókedvezmények és adómentességek sorával, valamint ingyenes juttatásokkal, rezsicsökkentéssel is támogatja a családokat – mondta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a közmédiának nyilatkozva szombaton Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) zárónapján.

