A GKI konjunktúraindexe júniusban minimális mértékben, de emelkedett

A GKI üzleti bizalmi indexe júniusban lényegében nem változott az előző hónaphoz képest. Az ipari bizalmi index másfél ponttal csökkent, az építőipari nem változott. Viszont a kereskedelmi index 3 ponttal, a szolgáltatói 4,5 ponttal emelkedett. Ezzel a kereskedelmi mutató 45 havi csúcspontjára jutott fel.

A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 hatodik hónapjában alig változott májushoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások egyaránt 10-10 százaléka készül a létszám bővítésére, illetve annak csökkentésére. Májusban ez a két arány 11 százalék és 10 százalék volt. Az építőiparban a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben, az iparban és a kereskedelemben ez a két arány gyakorlatilag megegyezik, míg a szolgáltatások területén az utóbbiaké a többség.

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A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése júniusban érezhetően javult az előző hónaphoz képest. Az építőipari és a kereskedelmi válaszadók összességében kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint májusban, míg az ipari és a szolgáltató cégek nem éreztek jelentős változást ebben a tekintetben.

Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, május után júniusban is mérséklődött, s ezzel kilenc havi mélypontra esett. A következő három hónapban a cégek 21 százaléka tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 7 százalékuk készül – szemben a májusi 30 és 6 százalékkal.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke, a májusi 16 pontos emelkedés után, júniusan csaknem 1 ponttal nőtt az előző megkérdezéshez képest. Így e mutató csaknem hétéves csúcsára emelkedett. A májusban kialakult optimista hangulat tehát nem bizonyult átmenetinek. Az elmúlt 12 hónap pénzügyi helyzetének megítélése 2 ponttal, míg a következő 12 havi pénzügyi helyzetére vonatkozó várakozás 1 ponttal emelkedett. Ugyanakkor az ország következő 12 havi gazdasági helyzetének megítélése, illetve a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlásának lehetőségét mérő részindex gyakorlatilag nem változott havi alapon.