A Gránit Bankkal kapcsoltak felsőbb fokozatba a Gondoskodás Pénztárak

Megújult a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár, a nevük ezentúl: Gondoskodás Pénztárak. Szeptemberben ugyanis szétváltak útjaik az eredtileg az MKB Bankkal kezdődött, majd az MBH Bankkal folytatott együttműködés után, s 2026-ot egy új fúzióval gurították el. Az erről szóló ünnepélyes aláírást a sajtó képviselői előtt kedd délelőtt ejtették meg.

Az esemény fókuszában a Gondoskodás Pénztárak ambiciózus jövőjéről esett szó, amit innovációval, csúcsminőségű ügyfélkiszolgálással és valóban emberközeli kommunikációval szeretnének megemelni. Mindebben fontos szerepet kapnak stratégiai partnereik, a CIG Pannónia Biztosító és a Gránit Bank.

Új név, új jövő

A nyilvános aláírást követően először Kiss Imre Ervin, a Gondokoskodás Egészségpénztár és Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke kapott szót, aki beszédében kiemelte:

„A 262 ezer taggal rendelkező Gondoskodás Pénztárak életében jelentős változás állt be, hiszen a korábbi támogatóval megszűnt az együttműködés, és új névvel, új irányt véve vadonatúj partnerrel építjük tovább a jövőt”.

Kiss Imre Ervin, a Gondokoskodás Egészségpénztár és Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke és Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója kedden nyilvánosan írta alá a stratégiai együttműködésüket

Fotó: Klasszis Média/Kormos Olga

Ebben három új pillér került a középpontba. Az első az innováció, aminek köszönhetően december 31. után új arculatot, új nevet és fiatalosabb digitális irányt vettek fel. A másik pillér, hogy március 31-től mobiltelefonról is jól használható új applikáció indul, amibe szolgáltatáskeresőt és kalkulátort építenek be. Ez utóbbi számszerűen megmutatja, hogy az öngondoskodás milyen előnyökkel jár. Az új partnerségi lét egyik sarokköve a CIG Pannónia Biztosítóval korábban megkezdődött együttműködés, ehhez sorakozott fel most a Gránit Bankkal való kooperáció. Így a harmadik pillér, hogy a vagyonkezelésüket az újévtől a Gránit végzi.

„Ez egy olyan ökoszisztéma, amiben mindannyian megtaláljuk a helyünket. Fontos a tagságunk eddigi bizalma, célunk, hogy ez a váltás elősegítse a velük való együttműködést is. Ez nem sima ráncfelvarrás, hanem az öngondoskodás kiteljesítése, hogy felhasználóbarátabb legyen a tagjaink számára” – tette hozzá Kiss Imre.

Win-win megoldás

Ezt követően Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója beszélt arról, hogy egy pályázat keretében találtak egymásra a Gondoskodás Pénztárakkal, amihez nagy reményeket fűz.

„Ez az együttműködés win-win megoldás mindkettőnk, valamint az ügyfelek számára is” – jelentette ki a Gránit Bank vezetője, aki ezek után kitért az intézmény értékeire.

A Gránit Bank a régió legdinamikusabban fejlődő digitális bankja, ezt támasztja alá, hogy már a kezdetektől dinamikusan erősödik a mérlegfőösszege, ahogy a felvett hitelek és a betétek összege is. A bank ötvözi a hagyományos és a FinTech értékeket, ahol közel 300 ezer számlát kezelnek (95 lakossági, 5 százalék vállalati).

„Bankunk átlagosan 2,5 hetente frissíti új featurekkel a mobilapplikációját. Ennek oka, hogy folyamatosan bővítjük termékeinket és szolgáltatásainkat” – mondta Hegedüs, aki arra is kitért, hogy nemcsak a digitális banki innovációkban járnak élen, hanem a generatív és az agentic AI alkalmazásában is. Ez utóbbit 2025-ben kezdték el alkalmazni.

„Az egészséges élet és az okos pénzügyek kéz a kézben járnak. Rengeteg szinergián gondolkodunk a Gondoskodás Pénztárakkal, és új értékteremtő megoldásokat vezetünk majd be együtt” - tette hozzá az elnök-vezérigazgató.

Régi-új megállapodás

Végül Fedák István, a CIG Pannónia Biztosító vezérigazgatója beszélt arról, hogy ők már 2023 óta dolgoznak együtt a Gondoskodás Pénztárakkal, ezt tárgyalták újra, bővítették ki és hosszabbították meg tavaly szeptemberben.

„Összekötő kapocsunk az innováció, így egy AI által támogatott termékünk is kilátásban van. Ambíciót ad az is, hogy 262 ezer potenciális ügyfél került a látókörünkbe, ezért állunk elébe a közös munkának” – jelentette ki Fedák.

Újságírói kérdésre válaszolva Kiss Imre Ervin azt monda, hogy a Gondoskodás Pénztárak és az MBH Bank elválásának oka az volt, hogy startégiai céljaik idő közben eltérőek lettek.

Míg a bank inkább belterjes, belső ügyfelek felé akart nyitni, a Pénztárak erről mást gondolt, és az egyik legnagyobb eredmény, hogy a fúzióval a vagyonkezelésben is jó feltételeket tudtak elérni a Gránit Banknál, amivel vélhetően a tagságuk is jól fog járni. Emellett a vagyonkezelésben jó feltételeket tudtak elérni a Gránit Banknál, ami vélhetőleg a tagságot fogja szolgálni. Kiss Imre Ervin úgy látja, a partnerségnek is köszönhetően idén 8 ezer fővel növekedhet az egészségpénztári, és 4 ezer fővel a nyugdíjpénztári taglétszám.

Az öngondoskodási célú állami támogatásról Kiss elmondta: afféle mostohagyermeke ez a szektor az adórendszernek, meg is lehetne duplázni a 150 ezer forintos állami támogatási limitet, amely régóta nem emelkedett, így nem igazodott az inflációhoz. A cafeteria-rendszerből is kikerült a munkáltatói támogatási lehetőség, az anyák adómentessége pedig szintén csökkenti a jogosultak körét. Ennek megoldása a társkártya használata lehet, tehát a férjük pénztári számláját használhatják a feleségek, ami ugyan adminisztratív teher és költség a pénztárnak, de ilyen módon az adómentes nők is ki tudják használni az öngondoskodási lehetőséget.

Hegedüs Éva szerint is a lényeg, hogy egymás ügyfeleit segítsék. Az egészségpénztári tagokat a Gránit Bank előnyeivel, a nyugdíjpénztári tagokat pedig a Gránit Alapkezelő tudja majd minél jobban segíteni.