A Groupama stadion üzemeltetője az új kézicsarnokban is feladatot kap

Egy, még június közepén nyilvánosságra hozott közbeszerzési eredmény szerint a Lagardére Sports Germany GMBH készítheti el a 2022-es kézilabda Európa-bajnokság egyik otthonául szolgáló multifunkcionális csarnok üzemeltetési koncepcióját, 343 ezer euróért. A Lagardére-nek van már helyi tapasztalata, az itteni érdekeltsége üzemelteti a Ferencváros labdarúgó csapatának - és mostanában a válogatott - hazai mérkőzéseit befogadó Groupama Arénát.

Képünk illusztráció (fotó: pixabay) Képünk illusztráció (fotó: pixabay)

Az új csarnok alig pár méterre épül fel a Groupama Arénától, a volt Bolyai-laktanya helyén. Az elmúlt hónapokban több közbeszerzést is meghirdetett és le is zárt a projektért felelős KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt. Így eldőlt, hogy a tervezést a Középülettervező Zrt. kapta meg 995 millió forintért, a lebonyolító műszaki ellenőri, mérnöki, tanácsadói munkát az Óbuda-Újlak Beruházássszervező és Fővállalkozó Zrt. végzi el 1,695 milliárd forintért.

A legfrissebb döntés értelmében pedig a Lagardére kap feladatot, a cégnek kell elkészítenie a csarnok üzemeltetési koncepcióját. A németországi vállalat jelezte, hogy alvállalkozókat kíván bevonni ezekre a feladatokra:

Vendéglátás (Ételkínálat és Italkínálat (Catering));

Safety, Security;Programok;

Technikai installációk, Műszaki berendezések;

Általános szakmai felügyelet

A pályázatra három céget hívtak meg, a Lagardére mellett a Drees & Sommer Hungária Beruházásszervező és Műszaki Tanácsadó Kft.-t, valamint az Institut für Sportstaettenberatung GmbH-t. Vagyis a három meghívottból csak egy volt magyarországi székhelyű cég, de érdemes hozzátenni, hogy a Drees & Sommer is egy leányvállalat, melynek Stuttgartban van a központja, és a referenciái közé tartozik egyebek mellett a Siemens milánói illetve a Mercedes Benz római bázisa.

Az üzemeltetési koncepció kialakítása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni a pályázati kiírás szerint:

"A létesítmény tervezése során figyelembe kell venni, hogy az új épület Budapest nemzetközileg ismert jelképe lesz a jövőben. A létesítménynek hazai és nemzetközi viszonylatban is versenyképesnek, világviszonylatban hasonló létesítményekkel összehasonlítva kimagasló minőségűnek kell lennie. A tervezett épülettel szemben alapvető elvárás, hogy a legkorszerűbb, XXI. századi technológiákat alkalmazza, lehetőséget adva a rendezendő események színvonalas megvalósítására, valamint megfelelő rugalmassággal rendelkezzen az egyes rendezvényekhez igazodóan mind befogadóképesség, mind működtetési szempontból."

Kiderül továbbá, hogy a kézilabda Eb kiszolgáláson túl mely sportágak befogadására kell alkalmasnak lennie a létesítménynek:

"A létesítmény fő helyszíne lesz a férfi kézilabda Európa-bajnokságnak. A nagy világversenyek mellett a multicsarnok helyet ad több sportág (például kézilabda, kosárlabda, jégkorong, teremfoci, röplabda, tenisz, tollas, boksz, birkózás, lovas sportok, vívás, torna, küzdősportok, súlyemelés, egyéb tömegsportok) hazai és nemzetközi versenyének és alkalmas nagy létszámú kulturális rendezvények, kiállítások, konferenciák és egyéb rendezvények befogadására."

A tendert elnyerővel szemben pedig az alábbi elvárásokat fogalmazta meg a kiíró:

"Tárgyi közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés feladata lesz, hogy a nyertes ajánlattevőnek együtt kell működnie a Jóváhagyási terv készítőjével (Tervező), valamint a beruházás bonyolító Mérnök megbízottal. Bekapcsolódik a tervalkotás folyamatába, ezáltal biztosítva, hogy az általa elkészítendő koncepció a készülő tervekkel maximális összhangban legyen. Az üzleti, hasznosítási, műszaki koncepció részletes feladatait a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák."

Az egyik kiírásból kiderül, hogy a csarnok alapterülete 40 ezer négyzetméter lesz, az acél tetőszerkezet tömege 1800-2000 tonna. A befogadóképessége pedig 18 ezer fő - ami azért érdekes, mert korábban 20 022 főről volt szó.

Mint említettük a Lagardére ismeri a hazai viszonyokat, itteni cége, a Lagardere Sports Hungary Kft. üzemelteti a Groupama Arénát, és mint a létesítmény honlapján olvasható, a 2020-as labdarúgó Európa-bajnoksággal -melynek egyik házigazdái mi vagyunk - összefüggésben Magyarországon az UEFA hivatalos vendéglátói csomagokat értékesítő partnere is ez a cég.

A csarnok mellett más monumentális sportberuházás is zajlik Budapesten, például egy új atlétikai stadion épül Dél-Pesten, valamint a Fradiváros az Építők egykori sporttelepén. Utóbbiról megírtuk, hogy a munka nem a tervezett ütemben halad, tudomásunk szerint nehéz kivitelezőt találni (az erre szolgáló pénz addig is a Fradi kasszájában parkol),és a párhuzamosan folyó nagy sportcélú beruházások is "elszívják a levegőt" a Fradiváros megvalósítása elől. A tegnapi Kormányinfón megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert, hogy állnak ezek a projektek, amelyek közül több határidőt: a kézilabra Eb-t 2022 januárban rendezik, az atlétikai világbajnokságot pedig 2023-ban.

Gulyás Gergely szavaiból az derült ki, hogy a munkálatok a csarnok és a stadion esetében a tervezett ütemben haladnak, nem is haladhatnának másként, mert nagyon szoros határidőkkel dolgoznak. A Fradivárosról nem tudott érdemi információval szolgálni, de a jelek szerint pont az előbb említett beruházások miatt nem marad kapacitás erre a koncepcióra.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, hogy a csarnok esetében "a közbeszerzés kiírására a napokban sor kerül". Feltételezhetően a kivitelezésre gondolt, vagyis az építkezés érdemi részéről jelenik meg hamarosan pályázat.

A csarnok költségkalkulációjának változásáról, az árak masszív emelkedéséről egyébként az index.hu közölt cikket ma reggel.