A GVH szerint csökkent az élelmiszerek ára

A KSH friss adatközlése alapján áprilisban a tojás 26,9 százalékkal, a tej pedig 7,5 százalékkal drágult, árnövekedésük továbbra is kiemelkedő az egyes élelmiszerek között, így különösen indokoltak a folyamatban lévő vizsgálatok – hangsúlyozta közleményében a versenyhatóság.

A GVH jelenleg is több eljárást folytat élelmiszer-kiskereskedelmi cégekkel szemben tiltott árrögzítés, illetve megtévesztő reklámozás gyanújával. A versenyhivatal április 15-én gyorsított ágazati vizsgálatokat indított a tej és tejtermékek, illetve az étkezési tyúktojás hazai piacán a termékkategóriákban tapasztalt ár-fluktuáció és -emelkedés miatt.

A versenyhivatal folyamatosan nyomon követi az egyes termékláncokban tapasztalható piaci folyamatokat, illetve az élelmiszer-kereskedelem szereplőinek piaci magatartását a magyar fogyasztók védelme érdekében. Arra is nagy figyelmet fordítanak, hogy ne alakulhasson ki versenykorlátozó együttműködés az érintett piaci szereplők között – emelték ki.

Az áprilisi adatközlés az első, amelyben teljes mértékben érzékelhetőek a március 17-én hatályba lépett árrésstop, illetve a GVH által működtetett online Árfigyelő rendszer kibővítésének hatásai is. Az élelmiszerárak havi alapon mért csökkenése azt mutatja, hogy az intézkedések jótékony, mérséklő hatást gyakorolnak az árdinamikára – véli a versenyhivatal.

Áprilisban havi alapon átlagosan 1,3 százalékkal kerültek kevesebbe az élelmiszerek, amelyhez a kormány árréscsökkentési intézkedése mellett a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online Árfigyelő rendszerben megtalálható termékkategóriák bővítése is hozzájárult – közölte a nemzeti versenyhatóság pénteken.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!