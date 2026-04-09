Makró Ingatlan Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

A Hadházy Ákos által kiszúrt dubicsányi kastélyt már csak a választások után adhatja el a MÁV

Vég Márton
Vég Márton

A kikiáltási ár nem változott január óta: 279,4 millió forintról indul az árverés májusban a 15 szobás kastélyért.

Már csak az április 12-i országgyűlési választások után újra megpróbálja elárverezni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a MÁV tulajdonában lévő dubicsányi kastélyt – derül ki a vagyonkezelő elektronikus aukciós oldaláról. Január végén már volt egy licitidőszak, de akkor nem érkezett ajánlat az ingatlanra. A kikiáltási ár nem változott: 279,4 millió forintról indul május 20-án a 22 435 négyzetméteres telken álló, 954 négyzetméteres, 15 szobás kastély árverése.

A főépület historizáló jellegű kastélyépület A tetőszerkezet és a héjazat állapota elhasználódott, helyenként beázás nyoma látható. A nyílászárók fa szerkezetűek, korszerűtlenek. A belső terek nagy belmagasságúak, több helyen díszített mennyezettel, burkolataik vegyesek, állapotuk elhanyagolt

– olvasható az árverési hirdetményben.

A kastélyok.com leírása szerint a Borsod megyei Dubicsány legfőbb látnivalója a 18. század közepén barokk stílusban épült Vay kastély. Az épület a 20. század elején a bécsi bankárcsaládból származó Barta Arnold tulajdonába került, aki a század elején átépíttette a kastélyát. A kastélyt az 1950-es években SZOT üdülővé alakították. Végül 1982-től a Borsod Volán üdülőjévé vált. A kastélyt mintegy 3 hektáros kastélypark övezi. A kastély épületét az úttal összekötő sétányt egy látványos vadgesztenyefasor kíséri.

Eladó a dubicsányi kastély is
Eladó a dubicsányi kastély is
Fotó: Facebook/Hadházy Ákos

A kikiáltási ár tehát nem túl magas: mert ha csak a kastély alapterületét nézzük, kevesebb mint 300 ezer forint/négyzetméterre jön ki – ami még úgy is kedvező, hogy az egykori vállalati üdülő erősen felújításra szorul. Még a januári hirdetést Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő vette észre. 

Nyilván kell rá költeni, de azért egy pesti luxuslakás árából elfogadható állapotú bástyás barokk kastélyt kaphat valamelyik NER-es vitéz, lesz egy újabb vadászkastély, ahová vihetik a gyerekeket

– fogalmazott a politikus január végén. Hadházyt az elmúlt év a szocializmus végére emlékeztette, hiszen a rendszerváltás előtti években az előprivatizáció során vittek az elvtársak minden mozdíthatót. A politikus megszólalása után végül nem is akadt vevő a kastélyra. A Telex megkeresésére a MÁV azt mondta, azért akarják eladni a korábban üdülőként működő dubicsányi Vay-kastélyt, mert lerobbant, egy bérlőnek se kell, és a fenntartása csak viszi a pénzt. A vállalat szerint az ingatlan már régóta nem hoz bevételt a MÁV-csoportnak, pénzt viszont visz: az állagmegőrzés és az őrzés jelentős forrásokat von el más, a közszolgáltatásaikhoz közvetlenül kapcsolódó fejlesztési tervektől.

A Duna House februári elemzése szerint amúgy Magyarországon jelenleg 150-200 kastély és kúria keres gazdát, a kínálat 80 százaléka vidéken található, az árak pedig lokáció szerint 330 milliótól indulnak és elérhetik a 10 milliárd forintot.

Szintén nagy fogás lehetett volna valakinek a debreceni MÁV-székház. Lázár János építési és közlekedési miniszter még tavaly decemberben beszélt arról, hogy a MÁV már 2026 februárjában nyílt tenderen értékesítené a Piac utca 18. szám alatti székházát (a Régi Városháza mellett), felszámolva az ottani funkcióikat. Megígérte: a patinás épület eladásából befolyó bevételt a MÁV debreceni fejlesztésekre fordítja majd. Ennek március végén elérkezett el az ideje: a kikiáltási ár 4 milliárd forint volt. Érkezett is egy vételi ajánlat, de az MNV aukciós oldalán elérhető információk szereint az árverést a licitálás után, április 8-án törölték. A vagyonkezelőtől megkérdeztük, hogy ennek mi volt az oka, amint érkezik válasz, a cikket frissítjük.

