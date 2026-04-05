A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket, a bevezetéshez azonban sok esetben még több eligazodásra és gyakorlati kapaszkodóra van szükség. A még kiváró vállalatok közel harmada úgy véli, hogy nem ismeri eléggé a piacon elérhető, számára releváns AI-megoldásokat – derül ki a Profession.hu friss, céges tapasztalatokat vizsgáló kutatásából.

Az állásportál vállalati ügyfelei körében készített online kutatása szerint a megkérdezett cégek közel fele jelezte, hogy integrált már mesterséges intelligencia által támogatott megoldásokat a mindennapi működésébe. Az AI-alapú rendszerekkel még nem dolgozó munkáltatók leggyakrabban a megfelelő szakértelem hiányára, valamint adatbiztonsági és adatvédelmi aggályokra hivatkoznak. A válaszadók harmada szerint az is akadály, hogy nem ismerik eléggé a számukra releváns piaci AI-fejlesztéseket, vagy nem látnak olyan területet, ahol ezek hatékonyan bevezethetők lennének. Ez egyértelműen jelzi, hogy a vállalati edukációban még jelentős tartalékok vannak – közölték.

Kapcsolódó cikk A mesterséges intelligencia felugrott az üzleti kockázati lista élére A tavalyi 10-ről a 2. helyre került, globálisan.

Ebben fontos kapaszkodót jelent többek között az AI Act néven ismert rendelet, amely keretet ad az AI felelős használatához az EU-ban, és hozzájárul a technológiához kapcsolódó kockázatok kezeléséhez.

Azok a cégek, amelyek már bevezettek AI eszközöket a munkafolyamataikba, a legnagyobb arányban (67 százalék) marketing- és kommunikációs feladatok ellátására vesznek igénybe ilyen technológiákat, például tartalomgyártásra, hirdetésoptimalizálásra, vagy közösségimédia-kezelésre. Az e téren jártas munkáltatók 39 százaléka olyan adminisztrációs és irodai feladatok elvégzéséhez működteti az említett technológiát, mint a jegyzőkönyv-készítés, naptárkezelés, vagy fordítás. A HR és toborzás területén további 32 százalékuk jár élen ebben a tekintetben. Az IT és szoftverfejlesztési szegmensben elsősorban kódgenerálást, tesztelési folyamatok automatizálását, illetve kiberbiztonsági intézkedéseket látnak el AI-szolgáltatásokkal a válaszadók negyedénél, és hasonló arányban adaptálták már azokat értékesítési területen is, ügyfélszegmentációhoz és előrejelzések készítéséhez. A szervezetek kisebb része ügyfélszolgálati (19 százalék), pénzügyi és számviteli (15 százalék), jogi (13 százalék), valamint logisztikai (7 százalék) funkciókat is megjelölt az elemzés szerint.

