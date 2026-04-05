A hazai cégek érzékelik az AI-ban rejlő üzleti lehetőségeket, a bevezetéshez azonban sok esetben még több eligazodásra és gyakorlati kapaszkodóra van szükség. A még kiváró vállalatok közel harmada úgy véli, hogy nem ismeri eléggé a piacon elérhető, számára releváns AI-megoldásokat – derül ki a Profession.hu friss, céges tapasztalatokat vizsgáló kutatásából.

Az állásportál vállalati ügyfelei körében készített online kutatása szerint a megkérdezett cégek közel fele jelezte, hogy integrált már mesterséges intelligencia által támogatott megoldásokat a mindennapi működésébe. Az AI-alapú rendszerekkel még nem dolgozó munkáltatók leggyakrabban a megfelelő szakértelem hiányára, valamint adatbiztonsági és adatvédelmi aggályokra hivatkoznak. A válaszadók harmada szerint az is akadály, hogy nem ismerik eléggé a számukra releváns piaci AI-fejlesztéseket, vagy nem látnak olyan területet, ahol ezek hatékonyan bevezethetők lennének. Ez egyértelműen jelzi, hogy a vállalati edukációban még jelentős tartalékok vannak – közölték.

Ebben fontos kapaszkodót jelent többek között az AI Act néven ismert rendelet, amely keretet ad az AI felelős használatához az EU-ban, és hozzájárul a technológiához kapcsolódó kockázatok kezeléséhez.

Azok a cégek, amelyek már bevezettek AI eszközöket a munkafolyamataikba, a legnagyobb arányban (67 százalék) marketing- és kommunikációs feladatok ellátására vesznek igénybe ilyen technológiákat, például tartalomgyártásra, hirdetésoptimalizálásra, vagy közösségimédia-kezelésre. Az e téren jártas munkáltatók 39 százaléka olyan adminisztrációs és irodai feladatok elvégzéséhez működteti az említett technológiát, mint a jegyzőkönyv-készítés, naptárkezelés, vagy fordítás. A HR és toborzás területén további 32 százalékuk jár élen ebben a tekintetben. Az IT és szoftverfejlesztési szegmensben elsősorban kódgenerálást, tesztelési folyamatok automatizálását, illetve kiberbiztonsági intézkedéseket látnak el AI-szolgáltatásokkal a válaszadók negyedénél, és hasonló arányban adaptálták már azokat értékesítési területen is, ügyfélszegmentációhoz és előrejelzések készítéséhez. A szervezetek kisebb része ügyfélszolgálati (19 százalék), pénzügyi és számviteli (15 százalék), jogi (13 százalék), valamint logisztikai (7 százalék) funkciókat is megjelölt az elemzés szerint.

(MTI)

Bod Péter Ákos: Indokolt, hogy a munkanélküliség sokéves magasságba emelkedett

A közgazdász szerint a repülőrajtok rendre elmaradtak.

A választást is befolyásoló adatok érkezhetnek az utolsó héten

Szerdán jelenik meg a fogyasztói árak márciusi adata.

Egyre több hajó haladhat át a Hormuzi-szoroson

Három ománi üzemeltetésű tanker, egy francia tulajdonú konténerszállító hajó és egy japán tulajdonú gázszállító haladt át a Hormuzi-szoroson csütörtök óta – derül ki a hajózási adatokból. Ez azt tükrözi, hogy Irán engedélyezi az áthaladást azoknak a hajóknak, amelyeket „barátságosnak” tekint.

Bejelentést tett Zelenszkij az ukrán energiahelyzetről, ez Magyarországot is érinti

Ukrajna egyszerre próbálja helyreállítani a háborúban sérült energetikai infrastruktúrát és újrapozicionálni a Barátság kőolajvezeték jövőjét – derül ki Volodimir Zelenszkij elnök legújabb bejelentéséből. Eközben az európai uniós finanszírozás körüli politikai vita egyre inkább blokkolja a folyamatot.

A legrosszabbra készül az Európai Unió az energiaválság miatt

Az Európai Unió tartós energiaválságra készül, amelyet a közel-keleti konfliktus és az ellátási útvonalak sérülékenysége okoz. Brüsszel szerint ugyan még nincs közvetlen ellátásbiztonsági krízis, de az árak tartósan magasak maradhatnak, és egyes termékeknél rövid távon is romolhat a helyzet.

Apadnak a készletek, meddig lesz olcsó a benzin?

A magyar fogyasztók egyelőre jó helyzetben vannak, hiszen a kormány viszonylag alacsony szinten rögzítette az üzemanyagárakat. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő szerint ugyanakkor a készletek folyamatosan csökkennek, így félő, hogy előbb-utóbb benzinhiány lesz. Persze nem a magyar az egyetlen kormány, amely beavatkozik a folyamatokba.

Megállt a magyar gázexport Ukrajnába

Nem a kormány döntése nyomán, hanem azért, mert az ukrán kereskedők nem vásárolnak.

Máig nem sikerült eladni a Matolcsy-féle MNB balatoni luxusnyaralóját

Közel egy éve ígérte meg a jegybank új vezetése, hogy eladják a komplexumot,de nincs nyoma annak, hogy árulnák.

Mit tartogat nagypéntek az autósoknak a kutakon?

Hiába ugyanaz az ár a kijelzőn, mégsem mindenki ugyanannyit fizet.

Az Orbán-kormány nyomdokaira lép Andrej Babis

Hozzányúlnak a benzinárakhoz a csehek is.

