2p

Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Online Klasszis Klub élőben Simor Andrással!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi jegybankelnököt!

2025. november 12. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró kamara Németország

A hazai német cégek borúsan látják a jövőt

mfor.hu

Ezt tükrözi a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara friss konjunktúrajelentése.

A DUIHK friss konjunktúrafelmérése meglehetősen borús tónusú: arra a kérdésre, hogy a magyar gazdaság jó, javul, kielégítő és változatlan állapotban van, avagy rossz és tovább romlik, a válaszok egyenlegét megvonva az enyhe többség az utóbbit választotta; bár saját vállalkozásuk üzleti helyzetében és lehetőségeiben hajszálnyi javulást érzékeltek a megkérdezettek. Mindazonáltal a foglalkoztatást nem szándékoznak bővíteni, és beruházási hajlandóságuk is a negatív tartományban van – írja a HVG.

A német cégek jelentős szerepet visznek a hazai gazdaságban
A német cégek jelentős szerepet visznek a hazai gazdaságban
Fotó: Mercedes-Benz

Arra a kérdésre pedig, hogy vállalkozásaikra mi jelenti a legnagyobb kockázatot, az első helyen a kereslethiányt, a másodikon a munkaköltségeket, a harmadikon pedig a gazdaságpolitikát jelölték meg.

A munkaköltségekben rejlő kockázat nevesítése a rizikós faktorok élbolyában némiképp meghökkentő, mivel a vállalati szféra 14,4 eurós órabére az egyik legalacsonyabb az uniós tagállamok között.

A német tulajdonosi hátterű cégek továbbra is évi 2-3 milliárd eurót költenek el a magyar piacon, ebben az évben várhatóan 4 milliárd eurót fektetnek be, ráadásul ennek többségét állami támogatás nélkül. A német gazdaság az idén még alig bővül, jövőre pedig egy százalék körüli mértékben nő, de a gyors és erőteljes fellendülés a magyar piacon is valószínűtlen.

Bár a magyar gazdaságpolitikusok egyre többet beszélnek az Európai Unión kívüli, ázsiai partnerek fontosságáról, és még azt is megfogalmazták, hogy a németek semmit sem hoznak, ez egyáltalán nem igaz – mondta Achim Weinstock, a Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (DUIHK) alelnöke, az LKH Leoni Kft. ügyvezető igazgatója.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A Magyar Bankszövetség értetlenül áll az úgynevezett extraprofitadó tervezett emelése előtt

A banki extra terhek emelése a teljes magyar gazdaságot sújtja, tovább fékezi a magyar gazdaság növekedését és rontja hazánk megítélését – közölte a szervezet.

Gyorsvasutat építene Budapestre az Európai Bizottság: Bécsbe akár ingázni is lehetne

A budapestiek és a bukarestiek is jól járnának az Európai Bizottság új, nagyszabású vasútfejlesztési terve szerint: a magyar fővárosból 1 óra 40 perc alatt lehetne Bécsbe érni. Azt azonban még nem tudni, hogy a 250 kilométer/órás vasúti pályák építéséhez mennyi támogatást, vagy hitelt adnának a tagállamoknak.

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda: előre örülhet a kormányzat

Lassan egy évtizedes az inflációs csapda – újabb sokkhatások jöhetnek

Hosszú idő után végre egy makroadat, ami után joggal döngetheti a mellét a kormányzat. Szinte minden elemző arra számított, hogy az infláció októberben emelkedni fog, ehelyett viszont sorozatban a negyedik hónapja stagnál. A képet ugyanakkor árnyalja, hogy ez még mindig az árrésstopos érték, az intézkedés majdani kivezetése inflációs sokkal járhat. Nem beszélve a választási osztogatások kockázatairól.

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Akár 60 milliárdot is elszedhet pluszban az OTP-től a kormány?

Ennyit jelentene a bankadó megemelése a legnagyobb hazai bank esetén.

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Sokan voltak, akik 10 százalék felett kerestek nyugdíjmegtakarításaikon

Az átlaghozam 7 százalék körül alakult 2020 és 2024 között.

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Akkora bajban a költségvetés, hogy a bankadót is megemelné Nagy Márton

Hiába növelik a hiánycélt, már ennek tartásához is újabb pénzek kellenek.

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

A Mol is besegített a kormánynak: csettinthetnek Nagy Mártonék

2025. októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan stagnált az infláció – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.

Vége a nagy leállásnak Amerikában

Véget ér a nagy leállás az Egyesült Államokban

Öt demokrata szenátor adta be a derekát.

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Bóka János szerint az amerikai védőpajzs máris működik

Eljutott az üzenet oda, ahova szánták.

Nem csak Romániából, Magyarországról is kivon katonákat Trump hadserege

De nem állandó jelleggel, hanem kiképzési céllal állomásozó alegységet – közölte lapunk érdeklődésére a Honvédelmi Minisztérium.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168