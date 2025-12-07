A héten kiderül, mekkora lyuk tátong a magyar költségvetésen

Hétfőn hozza nyilvánosságra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás november végi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját. Az október végi helyzetről kiadott részletes tájékoztató szerint az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány 72,6 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 84,0 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos hiányt mutattak október végén.

Kedden közli a KSH a fogyasztói árak novemberi alakulását. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

A statisztikai hivatal pénteken számol be az építőipar októberi teljesítményéről. Szeptemberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4 százalékkal meghaladta a 2025. augusztusit. Idén az év első kilenc hónapjában éves összevetésben az építőipari termelés volumene 1,7 százalékkal bővült.

A KSH szintén pénteken teszi közzé az ipar októberi eredményeit második becslése alapján. A múlt pénteken közölt első becslés szerint októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól a kiigazítatlan és a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján egyaránt. Szeptemberhez képest 0,5 százalékkal nőtt az ipari kibocsátás a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján. Az ipari termelés az év első tíz hónapjában 3,3 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

(MTI)