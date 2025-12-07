2p

Elkerülhetetlen lesz a választások utáni megszorítás?
Makró A költségvetés helyzete

A héten kiderül, mekkora lyuk tátong a magyar költségvetésen

mfor.hu

A jövő héten jelenik meg az államháztartás november végi helyzetéről szóló gyorstájékoztató, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) pedig ismerteti a novemberi infláció alakulását, az ipar és az építőipar teljesítményét is.

Hétfőn hozza nyilvánosságra a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az államháztartás november végi helyzetéről szóló gyorstájékoztatóját. Az október végi helyzetről kiadott részletes tájékoztató szerint az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt. Ez az egész éves várható pénzforgalmi hiány 72,6 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése.

A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 84,0 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos hiányt mutattak október végén.

Kedden közli a KSH a fogyasztói árak novemberi alakulását. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Szeptemberhez viszonyítva átlagosan nem változtak az árak.

A statisztikai hivatal pénteken számol be az építőipar októberi teljesítményéről. Szeptemberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazított adatok alapján 15,2 százalékkal nagyobb volt az egy évvel korábbi, alacsony bázisnál. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 18,3, az egyéb építményeké 17,1 százalékkal bővült.

A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 16,4 százalékkal meghaladta a 2025. augusztusit. Idén az év első kilenc hónapjában éves összevetésben az építőipari termelés volumene 1,7 százalékkal bővült.

A KSH szintén pénteken teszi közzé az ipar októberi eredményeit második becslése alapján. A múlt pénteken közölt első becslés szerint októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól a kiigazítatlan és a munkanaphatástól megtisztított adatok alapján egyaránt. Szeptemberhez képest 0,5 százalékkal nőtt az ipari kibocsátás a szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján. Az ipari termelés az év első tíz hónapjában 3,3 százalékkal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

(MTI)

Orbán Viktorék kigáncsolták az uniós B-tervet

Ukrajnát így nem lehet megsegíteni.

Fontos döntés született Magyarországról, amíg ön aludt

Megérkezett a Fitch Ratings ítélete.

Eddig csökkent a benzin ára, most jön a fordulat?

A hétvégén ismét csökkennek a hazai üzemanyagárak, így néhány diszkontkútnál már a lélektani 550-es szint alá kerül a benzin ára. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint azonban az esés megállhat, és a jövő héten akár drágulást is tapasztalhatunk.

Új rekord a közmédiánál: 116 milliárd forint közpénz kilenc hónap alatt

Van miből fizetni Korda György gázsiját a közmédiánál.

Lecsapott a kukásautó-kartellre a GVH

Egyeztették a cégek a közbeszerzéseket.

100 ezer forintot készpénzt kaptak karácsonyra egy borsodi falu lakói

Berentében népszerű lesz a polgármester.

Jött egy nem annyira rossz adat, és máris zavar támadt az erőben

A vártnál kedvezőbben alakult októberben az ipari termelés Magyarországon. Tovább él a remény, hogy legalább a fél százalékos GDP-növekedést elérjük 2025-ben, azonban ez csak sovány vigasz lenne. A mélyben ugyanis strukturális gondok is felsejlenek, és továbbra sem igazán biztató, hogy ennyire kitett a magyar gazdaság a külső, leginkább a német piaci folyamatoknak. Sok függ majd attól, hogyan alakul a Merz-kormány sorsa. 

Lassan olyan olcsó lesz a benzin, hogy a fél világ idejár majd tankolni

Az átlagárak tovább csökkenhetnek.

Nagyítóval lehet csak megtalálni a remény szikráját a friss ipari adatban

Éves szinten nagyobb a csökkenés a szeptemberi mutatóhoz képest, havi alapon viszont ismét enyhén bővült a szektor teljesítménye októberben.

Rogán Antal milliárdos plakátosa váratlan lépésre szánta el magát

Kisebb lesz Balásy Gyula céghálója, de azért nincs nagy baj.

