A héten kiderül, tart-e még a magyar ipar mélyrepülése

Szintén kedden közli a beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított júniusi értékét a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). A BMI májusi értéke 50,1 volt, a BMI index csökkent, de a múlt hónapban is 50,0 feletti értéken állt. A felmérésben vizsgált részindexek többségében csökkentek. Májusban a válaszadók az előző hónaphoz képest tovább lassuló növekedésről számoltak be.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!