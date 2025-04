A hideg és a húsvét nem tett jót a márciusi turizmussal

Több oka is lehet annak, hogy a KSH számai szerint márciusban a vendégek száma 1,1, a vendégéjszakáké 5,9 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ezek egyike egyértelműen a naptárhatás. Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője is azt emelte ki, hogy az ünnepnapok alakulása érdemben befolyásolta a turizmuságazat márciusi teljesítményét: amíg tavaly két hosszú hétvége is volt márciusban, addig idén március 15-e szombatra, húsvét pedig áprilisra esett. Ugyanakkor a magas bázissal együtt is csak 1,1 százalékkal csökkent a vendégek és 5,9 százalékkal a vendégéjszakák száma az év harmadik hónapjában. A kedvezőtlen naptárhatást némiképp ellensúlyozhatta szerinte, hogy az idei március historikusan enyhe, azonban csapadékos volt.

Molnár Dániel elemzése szerint az ünnepnapok eloszlása nagyobb részben a belföldi turizmust érintette – de jellemzően az időjárás alakulása is jellemzően erre a szegmensre gyakorol hatást, így a belföldi vendégek száma 7,6, az általuk eltöltött vendégéjszakáké 13,1 százalékkal csökkent. Ebből következik viszont szerinte, hogy a forgalom tekintetében áprilisban a húsvét, míg május elején a munka ünnepe miatt érdemi felpattanás várható, utóbbi ünnepnap tavaly szerdára esett, míg idén egy hosszú hétvége kapcsolódik hozzá.

A húsvét rányomta a bélyegét a márciusi foglaltságra

A húsvéthatás szerepét mutatja szerinte, hogy az Ázsiából – ahol az ünnep szerepe sokkal kisebb – érkező vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma márciusban is 40 százalék feletti bővülést mutatott, de az Észak- és Dél-Amerikából érkező vendégek is érdemben (7,3, illetve 15,7 százalékkal) több vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon, mint a megelőző év azonos időszakában. Az Európából érkező vendégek által eltöltött vendégéjszakák száma ugyanakkor visszaesett, 5,1 százalékkal, amelyben leginkább az osztrák, a cseh és a szlovák vendégek számának drasztikus mérséklődése játszott szerepet.

Nem véletlen, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium is inkább a negyedéves összképre, és nem a márciusi gyenge adatokra helyezte a hangsúlyt a reagálásában. Kiadott közleményük szerint 2025 első negyedévében közel 3,2 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre 8,4 százalékkal több mint 2024 azonos időszakában. A vendégek összesen közel 7,3 millió vendégéjszakát töltöttek el hazánkban, ez 1,1 százalékos emelkedést jelent a tavalyi rekordév első három hónapjához viszonyítva. A szálláshelyek országszerte több, mint 190,6 milliárd forint bevételt könyvelhettek, 14,4 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A kiemelkedő eredmények jelentős részben a folyamatosan erősödő külföldi keresletnek köszönhetők a tárca szerint.

A naptárhatáson kívül azonban még egy dolog szerepet játszhatott a márciusi visszaesésben. Hosszú hónapok óta tartó folyamat, hogy egyre több plusz szálláshely bukkant fel a KSH radarján, ami főleg annak volt köszönhető, hogy a hivatal az állami Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adataiból dolgozik. Az említett NTAK egy online regisztrációs felület, amelybe az elmúlt időszakban olyan szállásokat is bekötötték, amelyek korábban nem adtak adatokat. Például idén februárban 19 ezer turisztikai szálláshely közül lehetett választani, tavaly februárban 17,2 ezer turisztikai szálláshely adatait dolgozta fel a KSH.

Ez a tendencia most megtört, hirtelen sokkal kevesebb lett a szálláshely idén márciusban, mint tavaly márciusban: 22,1 ezerről 20,7 ezerre csökkent a szám. A szállodák száma szinte darabra megegyezik, tehát a kiadott sikerjelentések ellenére a piac még nem látja úgy, hogy tömegével kellene új szállodákat nyitni a turisták elszállásolására. Eddig részben az volt az oka a bővülésnek, hogy vélhetően nem a szállások és a vendégek száma lett több, hanem egyszerűen kifehéredett a rendszer, mostanra viszont már nem tudnak több szálláshelyet és vendéget kifehéríteni.