A hideg tél rekordot is hozott Magyarországon

Megnőtt a villamosenergia- és földgázfelhasználás Magyarországon, előbbi történelmi rekordot döntött, utóbbi pedig az elmúlt évek enyhe telei után ma már szokatlannak ható magasságba emelkedett – írja a Portfolio.

A hazai villamosenergia-rendszer terhelése csütörtök délelőtt 10 óra előtt a 7 700 megawatt (MW) körüli szintre emelkedett a MAVIR honlapján közölt tájékoztató jellegű adatok szerint, ami új történelmi rekordnak számít. Az eddigi rekord közel 1 évvel ezelőtt, 2025. január 20-án született, amikor a (bruttó) rendszerterhelés nem sokkal dél után elérte a 7 663 MW-ot.

A hideg miatt csütörtökön reggel a földgázfelhasználás is megugrott Magyarországon. Az FGSZ honlapján található adatok szerint a teljes magyarországi földgázfelhasználás csütörtökön reggel 28 000 000 kilowattóra/óra fölé, vagyis valamivel több mint 2,8 millió köbméter/óra fölé nőtt.