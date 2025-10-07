A hitelekhez kapcsolódó legfontosabb számításba is belepiszkál a kormány

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Módosítja a kormány a teljes hiteldíj mutató (THM) meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló kormányrendeletet – szúrta ki a Bank360.hu. Az október 6-án közzétett dokumentum kiegészíti a kereskedelmi kommunikációra vonatkozó jelenlegi szabályozást a munkáshitellel, illetve módosítja a babaváró hitelre vonatkozó előírást – a többi hiteltípusra vonatkozó szabályok nem változtak. Az továbbra is elvárás, hogy a THM-et legalább olyan feltűnően kell szerepeltetni a hirdetésekben, mint a kamatot. A THM értékét alábbiak szerint kell számítani:

  • a lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsönnél a hitel összege 2 millió forint, futamideje 5 év, a lakás-takarékpénztár által nyújtott áthidaló kölcsönnél a hitel összege 5 millió forint, futamideje lakáskölcsönnel együtt 15 év,
  • más hitelező által nyújtott jelzáloghitelnél a hitel összege 12 millió forint, futamideje 20 év,
  • és fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a hitel összege 375 000 forint,
  • 1 millió forintos összeghatárig nyújtott hitelnél a hitel (például személyi kölcsön) összege 500 000 forint, futamideje 3 év, feltéve, hogy az nem a felsorolásban szereplő többi hiteltípus,
  • 1 millió forint feletti hitelnél a hitel összege 3 millió forint, futamideje 5 év, feltéve, hogy az nem a felsorolásban szereplő többi hiteltípus,
  • babaváró kölcsön esetén a hitel összege 11 millió forint, futamideje 20 év,
  • munkáshitel esetén a hitel összege 4 millió forint, futamideje 10 év.

A tervezet a kézizálog fedezete mellett nyújtott hitel THM meghatározásáról is rendelkezik: a hitel összege 100 ezer forint, futamideje pedig 90 nap.

Másképp vizsgálják majd a hitelképességet is

A tervezet kiegészítené a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló kormányrendeletet is. A jelenlegi szabályozás szerint a hitelképesség vizsgálata során a hitelnyújtónak figyelembe kell venni a fogyasztó kiadásaira, valamint az egyéb pénzügyi és gazdasági körülményeire vonatkozó információkat. Az adatokat elsődlegesen a fogyasztótól kell beszerezni, majd az információkat lehetőség szerint nyilvános adatbázisok segítségével kell ellenőrizni.

A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet szerint ez annyiban módosulna, hogy a begyűjtött információk nem terjedhetnek ki a személyes adatok különleges kategóriáira, továbbá a közösségi oldalak nem használhatók fel információszerzésre.

Tartózkodási engedély nélkül is hozzáférhetővé válhat az alapszámla

A tervezet módosítana az alapszámlára vonatkozó szabályokon is. A jelenlegi szabályozás szerint az EGT-államokban tartózkodásra jogosultak kezdeményezhetik az alapszámla megnyitását, feltéve, hogy Magyarországon más pénzforgalmi szolgáltatónál nem rendelkeznek forintban vezetett számlával, illetve rendelkezési joguk sincsen ilyen számla felett. A tervezet ezen úgy változtatna, hogy ezentúl EGT-államban tartózkodási engedéllyel nem rendelkező fogyasztó is jogosult lenne alapszámlát nyitni, feltéve, hogy kiutasítása jogi vagy gyakorlati okból nem lehetséges.

A társadalmi egyeztetés céljából megosztott tervezetet 2025. október 14-ig lehet véleményezni.

