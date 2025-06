A hitelminősítésünk megmaradt, de nagyon csúnyát mondtak Magyarországról

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Korábban a Moody's hitelminősítő is megerősítette besorolásunkat, de megfogalmazta kétségeit is a kilátásokat illetően:

A Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelte: a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – mindegyike befektetésre ajánlja hazánkat. Az NGM reakciójában Brüsszelt okolja a nehézségekért, az első mondatban megemlítve az Ukrajnának nyújtott segítséget. Az NGM szerint szigorú fiskális fegyelem jellemzi a magyar gazdaságot, amely biztos alapokon áll – magas foglalkoztatottság, alacsony munkanélküliség, emelkedő reálbérek jellemzik. Sikeresek a kötvénykibocsátások, 150 új gyárat építenek, támogatják a kkv-kat – írják.

A Fitch szerint a költségvetési hiány 2025-ben 4,6 százalék, 2026-ban 4,1 százalék lesz, az infláció pedig átlagosan 4,6 százalék marad, ami magasabb a „BBB” besorolású országok átlagánál. Az EU-s források továbbra is csak alacsony összegben érkeznek be, az új autó- és akkumulátorgyárak pedig csak 2026-tól lendíthetik fel az exportot – véli a Fitch.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!