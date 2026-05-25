A HungaroControl vezetője szerint ekkor üthet be a kerozinválság

„Ha a világgazdaság tüsszent egyet, a légi közlekedés már tüdőgyulladást kap” – mondta a HungaroControl vezérigazgatója, Turi Ferenc a 24.hu-nak.

Idén január 1-jétől május 5-ig a ferihegyi reptér forgalma plusz 11 százalékon állt az egy évvel korábbi időszakhoz képest, de az átrepülő forgalomban 1 százalékos csökkenés tapasztalható. Leálltak olyan, komoly ügyfélbázissal rendelkező légitársaságok is, mint az Emirates vagy a Qatar Airways. Megjelentek a taktikai törlések is, a kevésbé gazdaságos és kifejezetten bukó járataikat megszüntetik a légitársaságok.

A HungaroControl márciusban 10 millió eurót kapott, ami 5 százalékkal kevesebb, mint a 2025-ös volt. Turi szerint a válság hatása itt már láthatóan jelentkezik, hiszen nagyobb mértékben csökken a bevételük, mint az átrepülő forgalom. A kettő közti különbséget pedig az adja, hogy kevesebb széles törzsű, nehezebb gép halad el Magyarország felett.

„A Hormuzi-szoros blokádja azt jelenti, hogy Európa kerozinellátásának ma körülbelül a 20 százaléka nincs megoldva. Kerozin ugyan van, de nincs belőle elég: a 2025-ös forgalomra sincs elegendő mennyiségű kerozin. A következő két-három hónapban juthat el a kerozinválság egy olyan szintre, amelynek nyomán folyamatosan kell járatokat törölni. Július környékére derülhet ki, hogy tovább mélyül-e az iparág krízise. Ez azért is különösen izgalmas, mert a turizmus szempontjából ekkor indul a csúcsszezon” – mondta a vezérigazgató.

Hozzátette: ha a legrosszabb forgatókönyvben gondolkodik, akkor öt hónap alatt alakul ki nagyon komoly válság a folyamatos 20 százaléknyi hiány miatt.

Időtálló hiányszakma

A HungaroControlnál valamivel több mint kétszázan dolgoznak, amit jelenleg Turi elegendőnek tart. A magaslégtér irányítóinak viszont tíz év múlva körülbelül napi hétezer járatot kell majd irányítaniuk szemben a mai 4300-zal, amihez a technológia fejlődésével 230–240 irányítóra lesz szükség. Arról is beszélt: 800 millió eurós kiesést tulajdonítanak annak, hogy egész Európában nincs annyi légiforgalmi irányító, mint amennyi kellene. Ez nem magyar probléma, hanem az egész kontinenst sújtó szakemberhiány.

A mesterséges intelligencia ebben a szakmában kizárólag az előkészítő munka hatékonyságát növelheti majd Turi szerint. „A légiforgalmi irányítóknak az elsődleges feladata, hogy a konfliktust mindenáron elkerüljék, vagyis, hogy két gép öt mérföldön belül ne közelítse meg egymást a felső légtérben. Az AI ezt meg tudja könnyíteni, mert az emberi agynál sokkal gyorsabban tudja felmérni egy komplex forgalmi szituációban, hogy milyen veszélyhelyzet állhat elő, és automatikusan figyelmeztetni tudja erre az irányítót. Másrészt a viharok idején is hasznos. Extrém időjárási körülmények között iszonyatosan nagy pszichikai nyomás van az irányítókon, mert, miközben az egyik gép jobbról kerül, a másik balról, a harmadik jön alulról, rendkívül gyorsan kell döntést hozni” – mondta.

A HungaroControl már felvette a kapcsolatot a két hete hivatalba lépett kormánnyal is: Vitézy Dávid közlekedési miniszter az UEFA Bajnokok Ligája-döntővel járó fokozott közlekedési terhelés kapcsán hívott össze megbeszélést. Turi elmondta: a ferihegyi repülőtér forgalmában óriási növekedés várható. Egy átlagos nyári napon a csúcsidőszakban körülbelül 420 le- és felszálló gépet kezelnek naponta, az eddigi csúcs 476 gépmozgás volt. A szóban forgó hétvégén bőven napi 600 feletti járatszámmal számolnak, ami 50 százalékos emelkedés.