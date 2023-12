A jegybank szerint 6 százalék alá süllyedhet év végére az infláció

Általános, széles körű dezinfláció zajlik Magyarországon, hangzott el az MNB inflációs jelentésének csütörtöki bemutatóján. A fogyasztói kosárban szereplő termékek 88,6 százalékának csökkent az inflációja novemberben, ezen belül 44,2 százalékuk olcsóbb volt, mint egy hónappal korábban - tudósított a 444.

A jegybank inflációs jelentését Balatoni András, az MNB Közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóságának vezetője ismertette részletesen. Beszélt arról, hogy az MNB várakozásai szerint idén 17,7 százalékos lesz az éves infláció, de a decemberi infláció „már 5-össel is kezdődhet”, azaz a jegybank szerint 6 százalék alá süllyedhet év végére az áremelkedések üteme.

Az MNB úgy számol, hogy jövőre 4-5,5 százalék között lesz az infláció. Az első negyedévben folytatódik a dezinfláció, amit a második negyedévre megtörhet a bázishatások kifutása, de számolnak visszatekintő átárazással és az adóintézkedések inflációt növelő hatásával is. Ez az inflációs becslés kedvezőbb, mint amire a kormány számít, a 2024-es költségvetést ugyanis 6 százalékos inflációval tervezték (a korábbi inflációs jelentésében még az MNB-nél is 6 százalék volt a felső sáv). Az MNB előrejelzéséből az is kiderül, hogy a jegybank erre az évre már recessziót, 0,5 százalékos gazdasági visszaesést jósol.

Matolcsy György beszédet mond az 59. Közgazdász-vándorgyűlésen (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A 2024-es GDP-növekedési előrejelzésén rontott az MNB, azt 2,5-3,5 százalékra jósolja, míg a 2025-öst 3,5-4,5 százalékra módosította. Ebben pesszimistább a kormánynál, hiszen a költségvetési törvényben 2024-re még 4 százalékos gazdasági növekedési cél szerepel - írta a 444.