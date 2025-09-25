A jegybank szerint megint csak jövőre lehet alacsony az infláció

Az áremelkedés üteme 2026 elején mérséklődhet tartósan a jegybanki toleranciasávba, és 2027 elején érheti el a 3 százalékos inflációs célt – mondta Balatoni András, a jegybank közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója a szeptemberi Inflációs jelentést ismertető online tájékoztatón csütörtökön.

Kiemelte: az infláció a júniusi Inflációs jelentéssel összhangban alakult. Az árkorlátozó intézkedések a legutóbbi, augusztusi hónapban is érdemi inflációmérséklő hatást eredményeztek, de ezen a termékkörön kívül továbbra is fennáll az inflációs nyomás. Azzal számoltak, hogy november végéig maradnak az árréstoppok, az árkorlátozások jelenleg havi 1,5 százalékpontos technikai hatást jelentenek a mutatóban.

(MTI)