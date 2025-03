A jegybanki habzsi-dőzsi a Balatonon hágott a tetőfokára

Az ÁSZ jelentése szerint mások is érintettek a jegybanki beruházásoknál és beszerzéseknél.

– olvasható a BOKK honlapján. A tavaszi és nyári hónapokban itt üzemel a Balaton parton elhelyezkedő körpanorámás Seafood étterem, amely saját bevallása szerint a tenger legjavát kínálja a’la carte étlapjáról bisztró jellegű ételeivel. A Fish and Chips (tengeri hal sült hasábburgonyával) 4790 forintba kerül, egy limonádé 1490 forintba.

A független sajtó már évekkel ezelőtt megírta, hogy micsoda luxust épít a jegybank Balatonakarattyára. Lapunk is beszámolt arról 2023 szeptemberében, hogy végelszámolják az MNB alapítványának egyik leánycégét. Az Optimum-Gamma Kft.-ről volt szó, amely az MNB-Ingatlan Kft. tulajdonában van, ez a társaság pedig a jegybanki alapítványhoz (PADME) tartozik. A leánycég végelszámolása 2023. augusztus 1-jén indult. A dátum azért érdekes, mert pár hónappal előtte nyitotta meg kapuit az MNB Oktatási és Konferenciaközpontja Balatonakarattyán, amely nem más, mint a jegybank új luxusnyaralója. Az egykori MÁV-üdülő területét az Optimum-Gamma Kft. birtokolta 2017 óta, de legutolsó beszámolója szerint a grandiózus építkezés befejezése után az ingatlant eladta az anyavállalatnak. Ennek megfelelően pedig a befektett eszközök sorról eltűnt 23,6 milliárd forint.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) által a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működéséről március 19-én közzétett jelentés tüzetesen foglalkozik a jegybank oktatási, képzési és jóléti szolgáltatásait biztosító Balatonakarattyai Oktatási és Konferencia Központ (BOKK) ügyével. A számvevők szerint egyrészt a balatoni építkezésnél az előkészítő és a kivitelező is ugyanaz az érdekkör volt. Az ÁSZ által kiemelt Raw cégcsoport Somlai Bálint tulajdona, a fiatal üzletember pedig onnan ismert, hogy Matolcsy Ádám barátja. Másrészt a kihasználtságát úgy próbálták meg biztosítani, hogy elképesztően magas összegű cafeteriát fizettek a jegybanki dolgozóknak, akik a komplett családot is vihették magukkal a Balatonra.

