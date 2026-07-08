A jövő évtől kezdhet beérni a kormány ezermilliárdos megtakarítási terve

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) január után idén már másodszor bocsátott ki eurós államkötvényeket. Az egyenként 1,5 milliárd euró névértékű papírok futamideje 5, illetve 10 év.

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„Januárban a 7 éves kötvények 4,29 százalékos, a 12 éves kötvények pedig 4,93 százalékos hozam mellett keltek el. A mostani aukción a közel 6 év múlva lejáró kötvények 3,62 százalékos, a közel 10 év múlva lejáró kötvények pedig 4,28 százalékon mentek el”

– érzékeltette a különbséget laptársunk, a Privátbankár megkeresésére Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.

Idén másodszor bocsátott ki az ÁKK eurókötvényt, a januárihoz képest kedvezőbb feltételek mellett

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A rövidebb lejáraton tehát 0,67 százalékponttal (67 bázisponttal), míg a hosszabb lejáraton 0,65 százalékponttal (65 bázisponttal) kedvezőbb feltételek mellett tudott az ÁKK eurós adósságot kibocsátani. Vagyis ennyivel alacsonyabb kamatot kell fizetnie az államnak a kötvényből 3 milliárd euró értékben vásárló hitelezőinek.

„Az idei évben még nem lesz érezhető hatása a hozamcsökkenésnek, azonban a 2027-29-es időszakban már mérséklődhet a kamatkiadás. A lakossági állampapírok esetén is fokozatos lesz a hatás, a korábban 7 százalékos Fix Magyar Állampapír már csak 6 százalékos kamattal vásárolható, és további csökkentés jöhet a következő időszakban, igazodva a piaci hozamokhoz”

- tette hozzá Varga Zoltán. Így néhány éves távlatban elérhető lehet, hogy a kamatkiadásokat a GDP 3 százalékára szorítsuk le.

2025-ben a GDP 4,7 százalékát költötte kamatkiadásokra a központi költségvetés, ami közel 4090 milliárd forintot jelentett. Ha a Magyar Nemzeti Bank (MNB) növekedési előrejelzésével számolunk (ami az idén 2 százalékos, majd 3, azt követően pedig 2,9 százalékos éves GDP-bővülést vetít előre), akkor a magyar állam kamatterhe 2028-ban (feltéve, hogy addigra elérjük a GDP-arányosan 3 százalékos szintet) csak 2820 milliárd forintot tenne ki, ami 1270 milliárd forintos megtakarítást jelentene.

A teljes cikkből kiderül, hogy minek tudható be a jelentős hozamcsökkenés az ÁKK aukcióján és ezzel hol helyezkedünk el a régiós, valamint a nyugat-európai országokhoz képest.