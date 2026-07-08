A jövő évtől kezdhet beérni a kormány ezermilliárdos megtakarítási terve

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) január után idén már másodszor bocsátott ki eurós államkötvényeket. Az egyenként 1,5 milliárd euró névértékű papírok futamideje 5, illetve 10 év.
„Januárban a 7 éves kötvények 4,29 százalékos, a 12 éves kötvények pedig 4,93 százalékos hozam mellett keltek el. A mostani aukción a közel 6 év múlva lejáró kötvények 3,62 százalékos, a közel 10 év múlva lejáró kötvények pedig 4,28 százalékon mentek el”
– érzékeltette a különbséget laptársunk, a Privátbankár megkeresésére Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
A rövidebb lejáraton tehát 0,67 százalékponttal (67 bázisponttal), míg a hosszabb lejáraton 0,65 százalékponttal (65 bázisponttal) kedvezőbb feltételek mellett tudott az ÁKK eurós adósságot kibocsátani. Vagyis ennyivel alacsonyabb kamatot kell fizetnie az államnak a kötvényből 3 milliárd euró értékben vásárló hitelezőinek.
„Az idei évben még nem lesz érezhető hatása a hozamcsökkenésnek, azonban a 2027-29-es időszakban már mérséklődhet a kamatkiadás. A lakossági állampapírok esetén is fokozatos lesz a hatás, a korábban 7 százalékos Fix Magyar Állampapír már csak 6 százalékos kamattal vásárolható, és további csökkentés jöhet a következő időszakban, igazodva a piaci hozamokhoz”
- tette hozzá Varga Zoltán. Így néhány éves távlatban elérhető lehet, hogy a kamatkiadásokat a GDP 3 százalékára szorítsuk le.
2025-ben a GDP 4,7 százalékát költötte kamatkiadásokra a központi költségvetés, ami közel 4090 milliárd forintot jelentett. Ha a Magyar Nemzeti Bank (MNB) növekedési előrejelzésével számolunk (ami az idén 2 százalékos, majd 3, azt követően pedig 2,9 százalékos éves GDP-bővülést vetít előre), akkor a magyar állam kamatterhe 2028-ban (feltéve, hogy addigra elérjük a GDP-arányosan 3 százalékos szintet) csak 2820 milliárd forintot tenne ki, ami 1270 milliárd forintos megtakarítást jelentene.
A teljes cikkből kiderül, hogy minek tudható be a jelentős hozamcsökkenés az ÁKK aukcióján és ezzel hol helyezkedünk el a régiós, valamint a nyugat-európai országokhoz képest.