A kémbank volt elnöke még a szankciók előtt kimentette a vagyonát?

Az Egyesült Államok által nemrég szankciókkal sújtott Nyikolaj Koszov, az orosz hátterű budapesti Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) korábbi elnöke már tavaly év végén lépéseket tett arra, hogy offshore cégekben tartott vagyonát áttegye olyan országba, ahol biztonságban tudhatja nyugati büntető intézkedésektől – írja a Direkt36 tényfeltáró központ a birtokába jutott belső iratok alapján.

A dokumentumok szerint Koszov és családja azt tervezték, hogy Nagy-Britanniához tartozó adóparadicsomokban tárolt vagyonukat – egy dokumentum szerint mintegy 14 millió angol fontot, azaz csaknem 6 milliárd forintot – Dubajba viszik át.

Ő és felesége éppen abban az időszakban leveleztek erről egy dubaji befektetési tanácsadóval és egy, az offshore cégügyeiket évtizedek óta intéző Jersey-i könyvelővel, amikor Koszov munkahelye, az IIB már rendkívül kritikus pénzügyi helyzetben próbált küzdeni a csőd ellen.

Nyikolaj Koszov, a Nemzetközi Beruházási Bank elnöke és Varga Mihály pénzügyminiszter egy 2019-es felvételen. Fotó: MTI/Pénzügyminisztérium

A bank körül azóta még jobban felgyorsultak az események: április 12-én nemcsak Koszovot magát, hanem az IIB-t is szankciós listára tette az Egyesült Államok, másnap pedig az orosz pénzintézet utolsó európai szövetségese, Magyarország is bejelentette kilépését. Ezután az IIB bejelentette, hogy kivonul Magyarországról.

A bank már az orosz-ukrán háború kitörése óta állandó krízishelyzetben működött: egyszerre vált ugyanis nemkívánatossá nyugaton és veszítette el az orosz állam egyértelmű támogatását. Ebben a helyzetben a budapesti székhelyű pénzintézet egyik utolsó támogatója a magyar állam maradt – erről korábban részletes cikket készített a Direkt36 az IIB-től kiszivárgott több száz belső dokumentum alapján.

Ezek között a dokumentumok között szerepeltek azok az emailek és csatolmányok is, amelyek Koszov és családja magánvagyonának ügyeibe adnak bepillantást.

Az is kiderül belőlük, hogy ebben a turbulens időszakban Koszov a bankvezéri állását is elvesztette, nem sikerült ugyanis újraválasztani az elnöki posztra, az IIB pedig ezt a dokumentumok alapján igyekezett elhallgatni a nyilvánosság elől.

Menedék a szankciók elől?

Koszov már régóta használt offshore cégeket. Erre évekkel ezelőttről is van bizonyíték: a Direkt36 már a Panama-iratokként ismertté vált offshore-kiszivárogtatásban is több tucat olyan dokumentumra bukkant, amely többek között Koszovék és könyvelőjük levelezését tartalmazza. Ezekből kiderült, hogy a bankárcsaládnak 2015 környékén legalább 6, még a 2000-es években alapított offshore cége működött. Ezeken keresztül Koszovék elsősorban londoni ingatlanokat birtokoltak. A Panama-iratokban felbukkanó Jersey-i könyvelő azonos azzal, aki tavaly év végén is segítette Koszovék ügyintézését.

A vagyon Dubajba költöztetéséről szóló tervek vélhetően összefüggtek a háború miatt megváltozott geopolitikai helyzettel. A Direkt36-nak egy, az offshore üzleti világot kutató német politológus, Andrea Binder azt mondta,

Dubaj máig üzletel orosz nagybefektetőkkel, akik a világ nagy pénzügyi központjaiból kiszorultak. Ráadásul a nyugati szankciók ellen is menedéket nyújt Dubaj.

Nyikolaj Koszov az orosz pénzügyi elit prominens tagja, több bank vezetőségében megfordult, és ezen a pályán a fia, Pavel is követte. A család KGB-s múlttal rendelkezik: Koszov szülei az orosz hírszerzés felső elitjének tagjai voltak, apja például a budapesti KGB főnöke volt a hetvenes években: Nyikolaj Koszov így a fiatalkorát is Magyarországon töltötte, hogy aztán 2019-ben az IIB vezetőjeként újra visszatérjen Budapestre.

Nyikolaj Koszov és Natalja Koszova nem válaszolt a Direkt36 megkeresésére. Nem reagáltak a dubaji vagyontanácsadók és a Jersey-i könyvelő sem.

