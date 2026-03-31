2p
Makró Élelmiszeripar, agrárium

A kereskedők szerint nem lesz drága a húsvéti bevásárlás

mfor.hu

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás, vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is olcsóbban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben.

A szövetség keddi közleményében Kozák Tamás, a szervezet főtitkára kiemelte, a változatlan ár nem az árrésstop eredménye, hiszen ezek a termékek már tavaly ilyenkor is árrésstoposak voltak, sokkal inkább arról van szó, hogy a piaci folyamatok alakultak kedvezően. A kínálat bőséges, de érdemes figyelni az árak és a minőség összhangjára, mert nagy lehet az árkülönbség az egyes termékek között. A füstölt áruból értelemszerűen olcsóbbak a pácolt termékek, a hagyományos füstölés hosszadalmas eljárás, amit meg kell fizetni – jegyezte meg a szövetség.

A legnagyobb kereskedelmi láncoknál a hagyományos húsvéti termékek szinte kizárólag hazai beszállítóktól származnak, akár tojást nézzük, akár a húskészítményeket, vagy a szezonális zöldségeket, mint a retek, az újhagyma, vagy a torma. Kivételek legfeljebb a prémium kategóriában adódhatnak – tette hozzá a közlemény. Az OKSZ továbbra is arra hívja fel a figyelmet, hogy a kisebb kereskedelmi egységekben, vásárokon és piacokon sok helyütt felbukkanhatnak olyan termékek, amelyek nem megbízható forrásból származnak, ezért érdemes mindig a jól bevált kereskedőknél, ellenőrzött piacokon és termelőknél keresni a házias ízeket, és mindenütt ügyelni a termékek jelölésére – ajánlotta a szövetség.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

A rovat támogatója a 4iG

 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG