A kereskedők szerint nem lesz drága a húsvéti bevásárlás

Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a hagyományosan húsvéti ételek, a sonka, a tojás, vagy a torma javarészt a tavalyi áron, vagy annál is olcsóbban kaphatók a nagy kereskedelmi láncok üzleteiben.

A szövetség keddi közleményében Kozák Tamás, a szervezet főtitkára kiemelte, a változatlan ár nem az árrésstop eredménye, hiszen ezek a termékek már tavaly ilyenkor is árrésstoposak voltak, sokkal inkább arról van szó, hogy a piaci folyamatok alakultak kedvezően. A kínálat bőséges, de érdemes figyelni az árak és a minőség összhangjára, mert nagy lehet az árkülönbség az egyes termékek között. A füstölt áruból értelemszerűen olcsóbbak a pácolt termékek, a hagyományos füstölés hosszadalmas eljárás, amit meg kell fizetni – jegyezte meg a szövetség.

A legnagyobb kereskedelmi láncoknál a hagyományos húsvéti termékek szinte kizárólag hazai beszállítóktól származnak, akár tojást nézzük, akár a húskészítményeket, vagy a szezonális zöldségeket, mint a retek, az újhagyma, vagy a torma. Kivételek legfeljebb a prémium kategóriában adódhatnak – tette hozzá a közlemény. Az OKSZ továbbra is arra hívja fel a figyelmet, hogy a kisebb kereskedelmi egységekben, vásárokon és piacokon sok helyütt felbukkanhatnak olyan termékek, amelyek nem megbízható forrásból származnak, ezért érdemes mindig a jól bevált kereskedőknél, ellenőrzött piacokon és termelőknél keresni a házias ízeket, és mindenütt ügyelni a termékek jelölésére – ajánlotta a szövetség.