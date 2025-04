A kereskedőknek nem tetszik a kormány készpénzes ötlete

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

„A javaslat az élet számos területén konkrétan visszalépést jelentene a lakosság által megszokott, és előszeretettel használt megoldásokhoz képest” – mondja Kozák Tamás. A főtitkár szerint a széles körben használt csomagautomaták, illetve az élelmiszer és egyéb termékek értékesítését kezelőszemélyzet nélkül végző automata berendezések, valamint a személyzet nélkül működő önkiszolgáló üzletek alapvetően csak digitális, illetve kártyás fizetési megoldást tartalmaznak, készpénzfizetést nem tudnak kezelni. Ezek átalakítása idő és beruházás igényes folyamat lenne, és semmilyen garancia nincs arra, hogy az ilyen értékesítési, átvételi pontokat az üzemeltetők ilyen feltelek mellett a továbbiakban is fenntartsák, holott ezeken a pontokon évente több százezer felhasználó évi több tízmillió tranzakciója bonyolódik le jelenleg zökkenőmentesen.

Óriási probléma a tervezettel, hogy a tervezett módosítás nem érinti a külföldi székhelyű vállalatokat, így mindezek a hátrányok csak és kizárólag a magyar tulajdonú kereskedőknél jelentkeznek, a számukra már így is kétes tisztaságú versenyhelyzetet élvező külföldi szereplőket nem érinti hátrányosan. Ez a probléma tovább növeli a versenyképességi szakadékot a magyar és külföldi e-kereskedők között, amivel hosszabb távon nemcsak a magyar kereskedők, de a magyar termékek is kiszorulnak a piacról.

„Az Országos Kereskedelmi Szövetség a társadalmi egyeztetés keretében találkozott először a készpénzhasználatról szóló törvény tervezett módosításával, és értetlenül áll az előtt” – mondja Kozák Tamás a szövetség főtitkára. Az OKSZ a javaslat módosítását kéri a kormánytól, mert az több olyan ponton is kötelezővé tenné a készpénzhasználat biztosítását, ahol kiválóan működnek az elektronikus fizetési formák, nincs semmilyen lakossági igény a készpénzfizetésre, a megvalósítás nem életszerű, viszont komoly költségekbe veri a kereskedőket, az üzemeltetőket, és veszélynek teszi ki a kiszállításban résztvevő munkatársakat.

