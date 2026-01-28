2p
Makró Befektetés Forint Infláció MBH Bank Varga Mihály

A kétéves csúcs után: mi várhat hosszabb távon a forintra?

Imre Lőrinc
Imre Lőrinc

A Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntő ülése után is 6,5 százalékon maradt a jegybanki alapkamat. Az MNB elnöke, Varga Mihály ráadásul kommunikációjában igyekezett hűteni a kedélyeket azzal kapcsolatban, hogy még a választások előtt csökkentheti az irányadó rátát a Monetáris Tanács. A forint ezt kétéves csúccsal hálálta meg.

Bár az elemzők többsége szerint idén egy lassú leértékelődő pályán haladhat a forint, a keddi MNB-kamatdöntés után erre némiképp rácáfolt a hazai fizetőeszköz. Az euró árfolyama ugyanis Varga Mihály jegybankelnök szavai után enyhén a 380-as szint alá süllyedt, ami kétéves csúcsnak számít. „Inflációval korrigálva, reálértéken 13-14 éve nem volt olyan erős a forint, mint most” – emelte ki Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője a pénzintézet idei első, Piaci Pulzus című sajtóeseményén, amiről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu számolt be.

Vince Péter (balra) és Debreczeni Csaba adnak elő az MBH Befektetési Bank sajtóeseményén
Vince Péter (balra) és Debreczeni Csaba adnak elő az MBH Befektetési Bank sajtóeseményén
Fotó: MBH Bank

Az elemző szerint rövid távon van még tér az erősödésre, ugyanakkor a nagy képet a forint keddi teljesítménye valószínűleg nem befolyásolja majd. Az MBH Elemzési Centrum 2026 végére 390 forintos euróárfolyamot vár.

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy milyen kilátásai vannak 2026-ban a hazai tőzsdének, illetve a globális piacokon, az egyre zajosabb világban mi alapján érdemes meghoznunk a befektetési döntéseinket. De az is kiderül, hogy folytatódhat-e idén is az arany szárnyalása és a dollár mélyrepülése.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ez a kormány aligha fog fellendülést hozni, amíg Nagy Márton csak brüsszelezni tud

Ez a kormány aligha fog fellendülést hozni, amíg Nagy Márton csak brüsszelezni tud

A nemzetgazdasági miniszter hosszabb értekezésben állapította meg, hogy a magyar gazdaság bajainak okozója Brüsszel és a béna német autógyárak. Nagy Márton a magasabb hozzáadott értékű termelés felé terelné a magyar ipart, miközben az akkumulátorgyártással éppen ezzel ellentétes irányt jelölt ki a kormány. Úgy tűnik, hogy a jobb kéz továbbra sem tudja, mit csinál a bal. Ez pedig azt jelenti, hogy egy újabb Orbán-kormány alatt legfeljebb a külső körülmények nagyon szerencsés alakulásának köszönhetően várható fejlődés. Jegyzet.

Félelmetes mélyponton járt a dollár

Félelmetes mélyponton járt a dollár

Trump megszólalása rontott a helyzeten.

Nagy Márton: Új gazdasági honfoglalásra van szükség

Nagy Márton: Új gazdasági honfoglalásra van szükség

A nemzetgazdasági miniszter szerint Magyarország akkor jár a legjobban, ha a mérnöki, fejlesztési és innovációs képességeit bővíti. Emellett aggódva figyeli, ahogy Kína letarolja az európai elektromosautó-piacot.

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

Ezek a legfelkapottabb használt autók egymillió forint alatt

A Suzuki Swiftet letaszította az első helyről az Opel Astra: utóbbira 94 ezer alkalommal kattintottak a Használtautó.hu oldalán. A Volkswagen Passat is a legnépszerűbb, egymillió forint alatti típusok között van.

Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

Megint 380 felett az euró, de ma is érdemes résen lenni

Az euró-forint árfolyam 380 közelében ingadozik, két éve nem volt példa hasonlóra.

Varga Mihály, MNB

Varga Mihály elárulta, hogy min múlik a választások előtti kamatcsökkentés

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően az év első kamatdöntő ülésén még nem kezdte el a monetáris lazítást. Az első lépés viszont már közel lehet, legalábbis az elemzők szerint. Varga Mihály jegybankelnök igyekezett hűteni a kedélyeket.

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó rátán az év első kamatdöntő ülésén.

A választások után lőnek a 14. havi nyugdíjnak? Ezt is kérdezzük Mellár Tamástól a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke február 4-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média 6. évfolyamban járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Mészáros Lőrinc körül szilveszterre kivirágoztak a magántőkealapok

Mészáros Lőrinc körül szilveszterre kivirágoztak a magántőkealapok

A felcsúti milliárdosnak legalább tucatnyi magántőkealapra kell már figyelnie.

Ez vratlan: újra előkerült a biztonsági háló

Ez váratlan: újra előkerült a biztonsági háló

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium adott ki közleményt.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168