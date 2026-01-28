A kétéves csúcs után: mi várhat hosszabb távon a forintra?

Bár az elemzők többsége szerint idén egy lassú leértékelődő pályán haladhat a forint, a keddi MNB-kamatdöntés után erre némiképp rácáfolt a hazai fizetőeszköz. Az euró árfolyama ugyanis Varga Mihály jegybankelnök szavai után enyhén a 380-as szint alá süllyedt, ami kétéves csúcsnak számít. „Inflációval korrigálva, reálértéken 13-14 éve nem volt olyan erős a forint, mint most” – emelte ki Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője a pénzintézet idei első, Piaci Pulzus című sajtóeseményén, amiről laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.hu számolt be.

Vince Péter (balra) és Debreczeni Csaba adnak elő az MBH Befektetési Bank sajtóeseményén

Fotó: MBH Bank

Az elemző szerint rövid távon van még tér az erősödésre, ugyanakkor a nagy képet a forint keddi teljesítménye valószínűleg nem befolyásolja majd. Az MBH Elemzési Centrum 2026 végére 390 forintos euróárfolyamot vár.

A teljes cikkben arról is olvashatnak, hogy milyen kilátásai vannak 2026-ban a hazai tőzsdének, illetve a globális piacokon, az egyre zajosabb világban mi alapján érdemes meghoznunk a befektetési döntéseinket. De az is kiderül, hogy folytatódhat-e idén is az arany szárnyalása és a dollár mélyrepülése.