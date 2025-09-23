A kiberbűnözők elintézték: kényszerpihenőn marad a Jaguar

Októberig meghosszabbította kibertámadás okozta, három hete elrendelt teljes termelési szünetét a Jaguar Land Rover (JLR). Az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő brit járműipari csoport arról értesítette munkatársait, beszállítóit és vásárlóit, hogy október 1-ig, vagyis jövő szerdáig kiterjesztette a gyártás felfüggesztését, mivel még tart a kibertámadás kivizsgálása, és készül a termelési folyamat szakaszos újraindításának menetrendje.

A JLR közölte azt is, hogy kiberbiztonsági szakértők, az Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) és a bűnüldözési hatóságok bevonásával „a nap 24 órájában” dolgozik a termelés biztonságos újraindításán.

Parkolópályán maradt a Jaguar a kiberbűnözők csapása miatt

Fotó: Depositphotos

A Jaguar Land Rover szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit, így a termelés is leállt.

A Birmimghami Egyetem gazdaságkutató intézetének becslése szerint a termelés felfüggesztése óta eltelt időszakban hozzávetőleg 24 ezer jármű nem készült el, és a cégnek 1,7 milliárd font (757 milliárd forint) bevételkiesést okozott a kibertámadás okozta leállás. Az intézet szerint mindez eddig 120 millió fonttal csökkentette a JLR működési eredményét.

A kutatóközpont szerint ha a termelési szünet elhúzódik, a hálózat számos alvállalkozója tönkremehet. A Jaguar Land Rover teljes beszállítói hálózata világszerte negyedmillió alkalmazottat foglalkoztat. A Jaguar Land Rover három angliai gyára Solihullban, Halewoodban és Wolverhamptonban működik, de a cégnek nagy gyártótelepei vannak Szlovákiában, Kínában és Indiában is. A gyártás az összes üzemben leállt a szeptember eleji kibertámadás után.

Ráadásul nem ez az első komoly kiesés, amelyet a JLR az idén elszenvedett: a cég áprilisban felfüggesztette az Egyesült Államokba irányuló exportját, miután Donald Trump amerikai elnök 27,5 százalékos vámot rótt ki az autóimportra. Nagy-Britannia ugyanakkor májusban jelentős vámengedményekről szóló megállapodásra jutott az amerikai kormánnyal: az egyezmény értelmében évente százezer nagy-britanniai gyártású gépkocsit 10 százalékos vámmal lehet az Egyesült Államokba exportálni. Ez az Amerikába irányuló csaknem teljes brit autóexportra vonatkozik, a brit autóipar ugyanis évente átlagosan 110 ezer járművet exportál az Egyesült Államokba. A Nagy-Britanniában gyártott autók 12,5 százalékát az amerikai piac veszi fel.

(MTI)