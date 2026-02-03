1p
A ködben tapogatózik a magyar gazdaságpolitika

mfor.hu

A múlt héten publikált GDP-adatok is csalódást keltően alakultak, éves szinten a gyakorlatilag stagnálást jelentő 0,3 százalékos növekedést láttunk. Ezzel szemben a lengyel vagy a horvát gazdaság 3 százalékkal bővült. A magyar gazdaságpolitika irányítói a külső körülményekre hivatkoznak, miközben a napokban felvázolt vízió mögött nem látszik, hogy lenne megfelelő humánerő-forrás. Többek között ezekről beszélt kollégánk, Király Béla az ATV Start műsorában.

