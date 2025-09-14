A korábbi, Paks II-nek szánt támogatások jogalapja is elveszhet

Komoly bizonytalanságot okoz az Európai Unió Bíróságának csütörtöki ítélete Paks II. állami támogatásáról – írja a Portfolio.

Az ítélet azt a korábbi bizottsági határozatot semmisítette meg, amely engedélyezte a magyar kormánynak Paks II. támogatását két új blokk megépítésére. A bíróság ugyan nem tiltja meg a beruházás folytatását, de a projekt szereplőinek azzal is számolniuk kell, hogy az eddigi összes állami támogatást vissza kell fizetniük. Ezt a Portfolio 1,5 milliárd euróra (585,6 milliárd forintra) becsüli.

Az állami támogatásokat jóváhagyó határozat megsemmisítése azt jelenti, hogy a korábbi kifizetések sem rendelkeznek érvényes uniós engedéllyel. Az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 108. cikkelye kimondja, hogy egy tervezett állami támogatási intézkedést csak akkor lehet végrehajtani, ha az Európai Bizottság végleges határozatot hoz erről. A Bizottságnak tehát ismét le kell folytatnia a vizsgálatot azzal kapcsolatban, megfelel-e az uniós szabályoknak Paks II. állami támogatása. Ha a kormány tovább finanszírozza a projektet állami forrásokból az ítélet előtt, az jogalap nélküli támogatásnak minősülhet.

Szijjártó Péter külügyminiszter korábban azt mondta: az Európai Unió Bíróságának ítélete semmilyen mértékben nem korlátozza vagy lassítja a Paks II. beruházást.