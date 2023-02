A kormány brutális összeggel segíthette a kínai akkugyárat a Debrecen melletti döntésében

800 millió euró, vagyis 320 milliárd forint támogatást ad a magyar kormány a Debrecenbe települő kínai CATL-gyárnak – osztotta meg a Facebookon Tompos Márton momentumos országgyűlési képviselő a kínai sajtóban megjelent cikkekre hivatkozva – vette észre a hvg.hu.

A hírportál azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy a 800 millió eurós információ nem új, és nem a kínai sajtóban jelent meg először, hanem a Financial Timesban még 2022 novemberében – erről pedig akkor a hvg360 is beszámolt.

Az FT szerint a támogatás főként adózási és infrastrukturális “ösztönző”.

A cikk szerint a CATL korábban Lengyelországgal és Szerbiával is tárgyalt, de Szijjártó Péter külgazdasági miniszter elhappolta a CATL gyárat a másik két helyszín elől.

Egyelőre se a magyar kormány, se a kínai fél nem hozta nyilvánosságra, mennyi munkahelyteremtési támogatást kap a CATL. Szijjártó szerint a támogatásról értesítették az Európai Bizottságot (a bármiféle beruházásokra adható állami támogatások mértékét uniós szabályok korlátozzák), a számot pedig majd csak a Bizottság döntése után hozzák nyilvánosságra – írta a hvg.hu.