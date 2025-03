A kormány csökkentette az idei növekedési várakozását

Kapcsolódó cikk Tényleg áttörés jöhet 2025-ben? Erről is kérdezzük Oszkó Pétert a Klasszis Klub Live-ban A volt pénzügyminiszter, üzletember, kockázatitőke-befektető 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Média szokás szerint egyórás élő műsorának vendége.

A banki és távközlési szektorban további egyeztetések várhatók. A miniszter szerint a távközlési cégektől elvárják az önkéntes árcsökkentést. Az ATM-rendelet módosítása is készül, a kivezetésről május végén egyeztetnek.

Nagy Márton jelezte, hogy már készül a 2026-os költségvetés, amelyhez új makrogazdasági előterjesztést is elfogadott a kormány. Kiemelte: az inflációt közellenségnek tartják. A kormány számításai szerint az árrésstop 884 termék árát csökkentette, míg 70 termék ára nőtt, főként akciók kifutása miatt. A márciusi élelmiszer-infláció 7 százalék lehet, áprilisban 5 százalékra csökkenhet.

A miniszter szerint a növekedés motorja továbbra is a lakossági fogyasztás, amelyet az árrésstop és más kormányzati intézkedések élénkíthetnek. A kiskereskedelmi forgalom az év harmadik negyedében már az 5–10 százalékos sávba kerülhet. A GDP-növekedés a harmadik negyedévben 3, a negyedikben akár 4 százalék lehet Nagy Márton szerint.

Kapcsolódó cikk Itt van Nagy Márton bejelentése, a novemberi pénzről is üzent a nyugdíjasoknak A Facebookon üzent.

A kormány 2025-re vonatkozóan 2,5 százalékos gazdasági növekedést vár, szemben a korábbi 3,4 százalékos előrejelzéssel – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hétfőn az Index cikke szerint. Az új prognózis közel áll a Magyar Nemzeti Bank 2,4 százalékos becsléséhez. Az inflációval kapcsolatban a kormány 4,5 százalékos, a jegybank 4,8 százalékos rátával számol.

Az infláció továbbra is ellenség.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!