A kormány kivezeti a védett üzemanyagárakat

„Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány a mai (szerdai – a szerk.) ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az Országgyűlésnél, és a védett ár kivezetését” – ezt írta Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.

Hozzátette, hogy a Tisza-kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. Úgy zárta a posztját, hogy a védett ár intézménye 50 milliárd forintba került a magyar adófizetőknek havonta.

A kormány döntéseiről ma 11 órakor kormászóvivői tájékoztatót tartanak, amiről természetesen mi is beszámolunk majd.

Még az előző, Orbán Viktor vezette kabinet március 9-én rendelt el védett árakat a töltőállomásokon, aminek következtében a 95-ös benzin literje maximum 595 forint, míg a gázolajé 615 forint lehet.

A világpiaci kőolajárak esése az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodással magyarázható, amiről bővebben ebben a cikkben olvashatnak: