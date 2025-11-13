A kormány még nagyobb mentőövet dob a kkv-knak

A tájékoztatás szerint a keret több mint 80 százaléka, 482 milliárd forint már leszerződésre került, 285 milliárd forintot pedig már folyósítottak a vállalkozások számára.

A kibővített beruházási hitel és lízing keretet egyaránt igénybe vehetik a már eddig is részben külpiacra termelő, értékesítő vállalkozások, valamint a jövőben újonnan exportpiacra lépő kkv-k is, ezáltal erősítve nemzetközi versenyképességüket.

Felidézik, a kormány által 2025-ben elindított Demján Sándor Program célja, hogy elősegítse a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal hozzájárulva a magyar gazdaság dinamizálásához. 2025-ben a külső kereslet folytatódó gyengélkedése kihívások elé állította a magyarországi vállalkozásokat, különösen az EXIM célközönségét, vagyis az újonnan exportpiacra lépő, illetve az exportintenzitásukat élénkítő vállalatokat.

Az exportképes vállalkozások fejlesztésében, valamint a bennük lévő tartalékok kiaknázásában a Demján Sándor Programon belül kiemelt szerepet játszanak az EXIM termékei, amelyet az is megerősít, hogy a befogadott kérelmek értéke már el is érte a rendelkezésre álló keretösszeget. A keret majdnem felét, 285 milliárd forintot már folyósítottak a vállalkozásoknak.

100 milliárd forinttal megfejelték a hitelprogramot

Hozzátették, az EXIM kedvezményes forrásai iránt mutatott nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a továbbra is kihívásokkal terhelt külső gazdasági környezet nyomán indokolttá vált az év elején meghirdetett 600 milliárd forintos keret 100 milliárd forinttal történő megemelése.

Ennek köszönhetően a hazai vállalkozások további forrást vehetnek igénybe befektetési, beruházási, zöld beruházási és lízing céljaik megvalósítására.

A közleményben Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte: „az EXIM hiteltermékeinek köszönhetően megvalósuló beruházások számottevően hozzájárulnak ahhoz, hogy a hazai vállalkozások a legkorszerűbb technológiával gyártsák termékeiket, termelékenységük növekedjen, ezáltal a nemzetközi piacon versenyképes árakkal tudjanak új vevőket szerezni.”

A jelenlegi hazai kamatkörnyezetben a kormányzati programok, köztük az EXIM termékei is kiemelt szerepet játszanak a hitelpiac élénkítésében: 2025. január-szeptember között a nem pénzügyi vállalatok új hitelszerződési volumene már 23 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Ezen belül a Demján Sándor Program keretében elérhető EXIM termékek az új vállalati hitelszerződések 13 százalékát tették ki – írták.

Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta: „A Demján Sándor Programban meghirdetett konstrukcióink iránt kiemelkedő érdeklődést tapasztalunk, ami egyértelműen jelzi, hogy a hazai vállalkozások részéről továbbra is erős piaci igény mutatkozik a finanszírozási megoldásainkra. A kihívásokkal teli globális gazdasági környezetben a magyar vállalkozásoknak most kifejezetten nagy szükségük van olyan eszközökre, amelyek segítik őket versenyképességük erősítésében.”

A Demján Sándor Program Exportösztönző Hitelprogram keretében eddig befogadott 2300 kérelem összértéke meghaladta a 600 milliárd forintos keretösszeget, a kérelmek közel fele beruházási és befektetési hitel, 41 százaléka forgóeszközhitel, 11 százaléka lízing. A keret több mint 80 százaléka, 482 milliárd forint már leszerződésre került, míg 285 milliárd forintot, azaz a keret 48 százalékát a bankok már folyósították az ügyfeleknek. A befogadott ügyletek 26 százalékban feldolgozóipari vállalkozásokhoz, 24 százalékban ingatlanfejlesztési és építőipari vállalkozásokhoz, 18 százalékban pedig a kereskedelmi szektorhoz köthetők – ismertette az NGM. (MTI)