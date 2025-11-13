4p
Makró Eximbank Hitel Kis- és középvállalatok Szabados Richárd

A kormány még nagyobb mentőövet dob a kkv-knak

mfor.hu

A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások támogatása érdekében, ezért 100 milliárd forinttal emeli a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét, ugyanis a befogadott kérelmek értéke már elérte a rendelkezésre álló 600 milliárd forintos keretösszeget – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel

A tájékoztatás szerint a keret több mint 80 százaléka, 482 milliárd forint már leszerződésre került, 285 milliárd forintot pedig már folyósítottak a vállalkozások számára.

A kibővített beruházási hitel és lízing keretet egyaránt igénybe vehetik a már eddig is részben külpiacra termelő, értékesítő vállalkozások, valamint a jövőben újonnan exportpiacra lépő kkv-k is, ezáltal erősítve nemzetközi versenyképességüket.

Felidézik, a kormány által 2025-ben elindított Demján Sándor Program célja, hogy elősegítse a hazai kkv-k méretugrását és termelékenységük növelését, ezáltal hozzájárulva a magyar gazdaság dinamizálásához. 2025-ben a külső kereslet folytatódó gyengélkedése kihívások elé állította a magyarországi vállalkozásokat, különösen az EXIM célközönségét, vagyis az újonnan exportpiacra lépő, illetve az exportintenzitásukat élénkítő vállalatokat.

Az exportképes vállalkozások fejlesztésében, valamint a bennük lévő tartalékok kiaknázásában a Demján Sándor Programon belül kiemelt szerepet játszanak az EXIM termékei, amelyet az is megerősít, hogy a befogadott kérelmek értéke már el is érte a rendelkezésre álló keretösszeget. A keret majdnem felét, 285 milliárd forintot már folyósítottak a vállalkozásoknak.

100 milliárd forinttal megfejelték a hitelprogramot
100 milliárd forinttal megfejelték a hitelprogramot
Fotó: DepositPhotos.com

Hozzátették, az EXIM kedvezményes forrásai iránt mutatott nagy érdeklődésre való tekintettel, valamint a továbbra is kihívásokkal terhelt külső gazdasági környezet nyomán indokolttá vált az év elején meghirdetett 600 milliárd forintos keret 100 milliárd forinttal történő megemelése.

Ennek köszönhetően a hazai vállalkozások további forrást vehetnek igénybe befektetési, beruházási, zöld beruházási és lízing céljaik megvalósítására.

A közleményben Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkára kiemelte: „az EXIM hiteltermékeinek köszönhetően megvalósuló beruházások számottevően hozzájárulnak ahhoz, hogy a hazai vállalkozások a legkorszerűbb technológiával gyártsák termékeiket, termelékenységük növekedjen, ezáltal a nemzetközi piacon versenyképes árakkal tudjanak új vevőket szerezni.”

A jelenlegi hazai kamatkörnyezetben a kormányzati programok, köztük az EXIM termékei is kiemelt szerepet játszanak a hitelpiac élénkítésében: 2025. január-szeptember között a nem pénzügyi vállalatok új hitelszerződési volumene már 23 százalékkal emelkedett éves összevetésben. Ezen belül a Demján Sándor Program keretében elérhető EXIM termékek az új vállalati hitelszerződések 13 százalékát tették ki – írták.

Berta Adrienn, az EXIM Magyarország vezérigazgatója a közleményben hangsúlyozta: „A Demján Sándor Programban meghirdetett konstrukcióink iránt kiemelkedő érdeklődést tapasztalunk, ami egyértelműen jelzi, hogy a hazai vállalkozások részéről továbbra is erős piaci igény mutatkozik a finanszírozási megoldásainkra. A kihívásokkal teli globális gazdasági környezetben a magyar vállalkozásoknak most kifejezetten nagy szükségük van olyan eszközökre, amelyek segítik őket versenyképességük erősítésében.”

A Demján Sándor Program Exportösztönző Hitelprogram keretében eddig befogadott 2300 kérelem összértéke meghaladta a 600 milliárd forintos keretösszeget, a kérelmek közel fele beruházási és befektetési hitel, 41 százaléka forgóeszközhitel, 11 százaléka lízing. A keret több mint 80 százaléka, 482 milliárd forint már leszerződésre került, míg 285 milliárd forintot, azaz a keret 48 százalékát a bankok már folyósították az ügyfeleknek. A befogadott ügyletek 26 százalékban feldolgozóipari vállalkozásokhoz, 24 százalékban ingatlanfejlesztési és építőipari vállalkozásokhoz, 18 százalékban pedig a kereskedelmi szektorhoz köthetők – ismertette az NGM. (MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

MBH: az idei évnek három nyertese van

A hazai tőzsdei befektetések jelenleg mintegy 34 százalékos előnyben vannak az amerikai alternatívákhoz képest – részben a dollár jelentős gyengülése, részben a BUX S&P500-hoz viszonyított felülteljesítése miatt. Magyarországon a folyó fizetési mérleg erősen többletes, a költségvetési hiány pedig a régióhoz mérten mérsékelt, így a hazai befektetési körülmények a kelet-közép európai térségben kifejezetten előnyösnek tekinthetők – derült ki az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című sajtóreggelijén. A szakértők szerint az AI és az arany mellett az idei év egyik nyertese az európai bankszektor is. 

Jócskán prolongálták a kamatstopot

A kormány 2026 június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, mint mondják, így újabb 30 milliárd forintot hagy a családok zsebében.

Lerántotta a leplet Orbán Viktor védőpajzsáról a volt jegybankelnök

Lerántotta a leplet Orbán Viktor védőpajzs-bejelentéséről a volt jegybankelnök

Az Orbán-Trump találkozó egyik nagy eredményeként idehaza tálalt devizaswap-line megállapodás nagy valószínűséggel csak egy politikusi gesztus, semmint már előkészített és kidolgozott pénzügyi konstrukció, véli Bod Péter Ákos.  

Mit főzött ki megint a kormány? Kövesse velünk a bejelentéseket!

Duplázzák a bankadót, nincs papír az amerikai szankciók alóli mentességről – ez volt a Kormányinfó

Tisztázni kell az amerikai külügyminisztériummal a mentesség részleteit. A bankadót megduplázzák, a nyugdíjasok egy negyedhavi plusznyugdíjat kapnak jövőre.

Levegőt vett két köhögés közt az ipar szeptemberben

Levegőt vett két köhögés közt az ipar szeptemberben

Az ipari termelés mind az előző év azonos időszakához mérten, mind az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal bővült.

Hiába hirdetett gyárépítő programot, Nagy Mártonnak ez sem jött be

A kormány a választások előtt szerette volna dinamizálni a gazdaságot, ennek érdekében gyárépítő programot is hirdettek. Pedig menetközben Nagy Márton emelte a tétet, és a 100 gyár helyett már 150-et ígért. A gazdasági folyamatok alapján úgy tűnik, ez sokkal inkább hangzatos kampányszlogen lett, mint az iparnak lendületet adó program.

Dualizmus és elitklub: Varga Mihály is felszólalt a tőzsde érdekében

Dualizmus és elitklub: Varga Mihály is felszólalt a tőzsde érdekében

Történelmi csúcsokat döntő Budapesti Értéktőzsde, és az elmúlt három év átlagában stagnáló magyar GDP: a különbség égbekiáltó. Pedig általánosságban a részvénypiacok szárnyalása a gazdaság teljesítményét is magával húzza. Elég csak az Egyesült Államokra gondolni, ahol a vállalatok genetikájába van kódolva a tőzsdére lépés, a cégek egyik legfontosabb távlati célja a Wall Streetre vezet – hangzott el a Budapesti Értéktőzsde által immár tizedik alkalommal bemutatott „BÉT50 – ötven hazai vállalat sikertörténete” című kiadvány bemutatóján, a Magyar Nemzeti Bank épületében.

Megszólal az MNB volt elnöke – kövesse velünk élőben!

Simor András fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

Hatalmas számokat közölt az Erste az ügyfélvagyonáról

Hatalmas számokat közölt az Erste az ügyfélvagyonáról

A nem teljesítő lakossági hitelek aránya 2,0 százalékra javult.

Infláció a kutakon is: megint drágább lesz a tankolás

Infláció a kutakon is: megint drágább lesz a tankolás

A héten csütörtökön tovább emelkedik a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168