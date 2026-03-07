A kormány miatt a Moody's leminősítette Budapest besorolását

A magyar főváros és a kormány közötti viszony további romlása miatt leminősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings – írta az MTI. A nemzetközi hitelminősítő szerint ebben a helyzetben még tovább erősödött a Budapestet terhelő, eddig is jelentős likviditási stressz és romlottak a város költségvetési tervezési képességei. A Moody's néhány héten belül másodszor minősítette vissza Budapestet: legutóbb decemberben rontotta a főváros osztályzatait.

A cég Budapest hosszú futamú hazai és külső kötelezettségeinek adóskockázati osztályzatát az eddigi „Ba1”-ről egy fokozattal „Ba2”-re rontotta. A Moody's módszertanában a „Ba2” besorolás két szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a „Baa3” minősítéstől.

A pénteki újabb leminősítéshez fűzött indoklásban a Moody's felidézi, hogy a kormány januárban pénzt vont el Budapesttől, miután a főváros nem teljesítette a 2026-ra megállapított szolidaritási hozzájárulás első befizetését. A lépés tovább rontotta Budapest gyenge likviditási pozícióját – áll a Moody's indoklásában.

(MTI)