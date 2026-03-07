1p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Makró Budapest Moody's

A kormány miatt a Moody's leminősítette Budapest besorolását

mfor.hu

Tovább romlott Budapest gyenge likviditási pozíciója.

A magyar főváros és a kormány közötti viszony további romlása miatt leminősítette Budapest besorolását a Moody's Ratings – írta az MTI. A nemzetközi hitelminősítő szerint ebben a helyzetben még tovább erősödött a Budapestet terhelő, eddig is jelentős likviditási stressz és romlottak a város költségvetési tervezési képességei. A Moody's néhány héten belül másodszor minősítette vissza Budapestet: legutóbb decemberben rontotta a főváros osztályzatait.

A cég Budapest hosszú futamú hazai és külső kötelezettségeinek adóskockázati osztályzatát az eddigi „Ba1”-ről egy fokozattal „Ba2”-re rontotta. A Moody's módszertanában a „Ba2” besorolás két szinttel elmarad a befektetési ajánlású sáv alsó szélétől, vagyis a „Baa3” minősítéstől.

A pénteki újabb leminősítéshez fűzött indoklásban a Moody's felidézi, hogy a kormány januárban pénzt vont el Budapesttől, miután a főváros nem teljesítette a 2026-ra megállapított szolidaritási hozzájárulás első befizetését. A lépés tovább rontotta Budapest gyenge likviditási pozícióját – áll a Moody's indoklásában.

(MTI)

Brutális ugrás a dízel piacán – és hol van a vége?

Brutális ugrás a dízel piacán – és hol van a vége?

Az olaj drágulása miatt a héten, ha nem is példa nélküli, de nem szokványos mértékű áremelkedést láthattunk a gázolaj piacán. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő aktuális írása szerint egyelőre minden abba az irányba mutat, hogy a következő napokban tovább emelkedhetnek az árak.

Nagyon nem elégedett Szijjártó Péter az Európai Unió válaszával az orosz olaj ügyében

Nagyon nem elégedett Szijjártó Péter az Európai Unió válaszával az orosz olaj ügyében (frissítve)

A magyar kormány a szlovákkal közösen az Európai Bizottsághoz fordult a leállított Barátság kőolajvezeték és az orosz olajszállítások miatt, de Szijjártó Péter szerint felháborító válasz érkezett.

Fél év alatt már a negyedik áron adnák el Nagy Márton minisztériumának épületét

Fél év alatt már a negyedik áron adnák el Nagy Márton minisztériumának épületét

Az első három árverésen 37,6 milliárd forintról 30 milliárd forintra csökkent a vagyonkezelő által kért minimális ár, de most emelték az árat.

Németország a sor végén: így változott a GDP az uniós tagállamokban

Németország a sor végén: így változott a GDP az uniós tagállamokban

Németországban 0,2 százalékkal növekedett a GDP tavaly, ezzel az uniós rangsor utolsó helyére került Finnországgal együtt. A negyedik negyedévet nézve azonban volt receszzió is, például, Romániában 1,9 százalékkal esett vissza a gazdaság. Horvátország viszont belehúzott az év végére.

Kegyetlen drágulás jön a dízelnél, és a benzinesek sem örülhetnek

Kegyetlen drágulás jön a dízelnél, és a benzinesek sem örülhetnek

Szombaton 17 forinttal emelkedik a dízel, 7 forinttal pedig a benzin nagykereskedelmi ára, ekkora áremelkedésre számíthatunk a kutakon. A dízel ára már csütörtökről péntekre is nagyot ugrott.

„Valami van, de nem az igazi” – juthat eszünkbe az egykori orosz humorista legendás mondata

Ezt annak kapcsán jelenthetné ki az 1911-től 1987-ig élt Arkagyij Rajkin, hogy a hazai ipar közel kétéves mélyrepülés után pont akkor produkált pozitív számot, amikor az újabb, ezúttal izraeli-amerikai-iráni háború miatt ismét nagyfokú bizonytalanság uralkodott el a világban. A Nemzetgazdasági Minisztériumnak és a hazai makrogazdasági elemzőknek a januári 0,3 százalékos éves ipari növekedési adatára adott gyorsreakcióiból szemezgettünk.

El kell oszlatni egy tévhitet az orosz energiaszállításokról – figyelmeztet Bod Péter Ákos

El kell oszlatni egy tévhitet az orosz energiaszállításokról – figyelmeztet Bod Péter Ákos

A Klasszis Média állandó szerzője, a volt jegybankelnök, közgazdász, egyetemi tanár legújabb cikkében azt írja, az orosz energiafüggőség nem ment meg minket az izraeli-iráni háború drágító hatásától.

Itt a fordulat? Csaknem két éve nem mondhatott ilyet Nagy Márton

Itt a fordulat? Csaknem két éve nem mondhatott ilyet Nagy Márton

A nemzetgazdasági miniszter által felügyelt ipar ha hajszálra is, de januárban magasabb szintet ért el, mint egy hónappal korábban. Hasonlóra utoljára huszonhárom hónapja, 2024 februárjában volt példa.

Megállhat a forint az e heti lejtőn?

Megállhat a forint az e heti lejtőn?

A svájci frankkal szemben minimálisan erősödött a forint, de az árfolyam így is tavaly nyár óta nem látott magasságban van. A dollárral szembeni erősödés ellenére is 334 felett maradt az árfolyam, az euróval szemben pedig kis mértékben erősödött a forint.

Az ukrán külügy szerint Budapesten elfogtak hét ukrán pénzszállítót 35 millió euró készpénzzel

Az ukrán külügy szerint Budapesten elfogtak hét ukrán pénzszállítót 35 millió euró készpénzzel

Az ukrán állami bank, az Oschadbank dolgozóit túszul ejtették a magyar hatóságok – ezt írta Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter péntek hajnalban. Reggelig nem tudták elérni őket, és követelik a szabadon bocsátásukat.

