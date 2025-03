A kormány rájött, hogy nem tudja csak a boltokon leverni az áremelkedést?

Érthető, hogy a kormány megpróbál tenni valamit a helyzet javítása érdekében, de Gáspár András szerint erre nem az árstop lenne az alkalmas eszköz. Felidézte a Magyar Nemzeti Bank korábbi felmérését, amely szerint az árstop nem hogy hozzájárult az infláció mérsékléséhez, hanem még emelte is az általános élelmiszer-árszínvonalat – azzal együtt, hogy természetesen lehettek olyan vásárlók, akiknek jelentett némi könnyebbséget az intézkedés. A közgazdász üdvözölte, hogy a friss hírek szerint a mostani tárgyalásokba már nem csak kiskereskedelmi szereplőket vont be a kormány – kérdés, hogy milyen lépésekhez vezet majd mindez.

Újra az érdeklődés középpontjába került az élelmiszerek drágulása, ami hónapok óta meghaladja az átlagos infláció szintjét. A TrendFM reggeli műsorában Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója az immár 18 éve rendszeresen publikált Privátbankár Árkosár-felmérés legfrissebb adatait mutatta be, de szóba kerültek az inflációs kilátások és a kormány lehetséges intézkedései is.

