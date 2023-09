A kormány zöld jelzése után tukmálják a magyar cégekre a Fülöp-szigeteki vendégmunkásokat

Azután, hogy a kormány egy 2021-es törvénymódosítással lényegesen egyszerűbbé tette más országok mellett a filippínó vendégmunkások hazai munkavállalását is, egyre több állásközvetítő cég ugrik rá arra a lehetőségre, hogy nagy számban hozza őket Magyarországra.

A Népszava összeállítása szerint az egyik ilyen cég például úgy ajánlgatja a fülöp-szigeteki munkavállalókat, hogy honlapja szerint „a Fülöp-szigetek 110 milliós lakója közül 20 millió várja a következő pár évben, hogy külföldön vállalhasson munkát.” A szigetország lakóit emellett minőségi, tisztelettudó, jó kedvű, hatékony, aktív, jól terhelhető dolgozókként jellemzik.

A portál megkérdezett több Fülöp-szigeteki munkavállalók közvetítésével foglalkozó céget, a válasz szerint a potenciális dolgozók alapos egészségügyi szűrésen és kriminalisztikai ellenőrzésen is részt vesznek a kiválasztási folyamat során, és csak azok a jelöltek mehetnek tovább állásinterjúra, akik ezeken megfeleltek. Ezután következik az online interjú, amelyben a megbízó cégek is részt vesznek, ezt követően pedig a közvetítő intézi az adminisztrációt és a munkába álláshoz szükséges további teendőket, valamint a bérszámfejtést, az állománykezelést és a szállásoltatást is.

Hányan vannak?

A Népszavának az egyik cég elárulta, hogy az elmúlt egy évben csaknem ezer filippínó munkavállalónak biztosítottak már munkalehetőséget Magyarországon, az év végéig pedig további mintegy 250-300 fő munkába állítására készülnek. A másik cég – amelyik 2019-ben elsőként kapott engedélyt állásközvetítésre a Fülöp-szigeteki hatóságoktól - körülbelül 400 munkavállalót közvetített és további körülbelül 2000 érkezett minősitett kölcsönző cégen keresztül a segítségével.

A cégek a portálnak megismételték azt a már korábban elhangzott számot is, miszerint 2023 végéig megközelítőleg 10 ezer vendégmunkás érkezhet a szigetországból Magyarországra.

A betöltött munkakörök tekintetében az egyik vállalkozás eddig leginkább az elektronikai ipar és gépgyártás területére hozott munkavállalókat a Fülöp-szigetekről és a folyamatban lévő megrendeléseik is ezekre a területekre szólnak. A másik cég annyit közölt, hogy közvetlenül akkumulátorgyárhoz köthető munkakörökre nem közvetített munkaerőt.

