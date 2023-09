A kormányfőt nyaraltató Ungár család egy élménymedencés vadászházat is köszönhet az Orbán-kormánynak

A Gulyáságyú Média egy birtokába került, valószínűleg augusztus 11-én készült felvétel alapján tudta beazonosítani, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Opatijában, Ungár Péter LMP-társelnök nővérének villájában töltötte augusztusi vakációját. Az eset kapcsán a mérsékelten ellenzéki politikus is megszólalt:

Azt is el kell mondanom, hogy szerintem úgy helyes, ha a miniszterelnök nyaralni megy, akkor kivesz egy szép szállodai szobát és kifizeti

- írta az oldalán Ungár Péter.

A horvátországi villa tehát Ungár Péter nővérének a tulajdonában áll. Ungár Anna a vezető tisztségviselője a Budapesti Ingatlan (BIF) Nyrt.-nek, a BIF főrészvényese pedig a Pió-21 Kft., aminek tulajdonosa Schmidt Mária és gyerekei: Ungár Péter és Ungár Anna. A Pió-21 Kft. pedig hálás lehet az Orbán-kormánynak, hiszen két leánycégéhez tartozó szálláshely is vissza nem térítendő állami támogatást kapott korábban.

Az elmúlt években számos cikk jelent meg arról, hogy a kormányzati felügyelet alatt álló Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) a Kisfaludy-pályázatokon keresztül vissza nem térítendő állami támogatásokkal finanszírozta Magyarország leggazdagabb embereinek szállásfejlesztéseit is. Nos, a Pió-21 Kft.-nek két turizmussal is foglalkozó leánycége van:

Kastélyszálló Vendéglátóipari és Szolgáltató Kft.

Mészkemence Kft.

Az előbbi cég a Verseg-Fenyőharaszton található kastélyszállót fedi. A jelenleg négycsillagos szállóként működő kastélyt Podmaniczky Levente építette 1868-ban késő klasszicista stílusban. Az oldalán található leírás szerint jelenleg a BIF Nyrt. üzemelteti 1994 óta. Szintén innen derül ki, hogy a Kastélyszálló Kft. 97,6 millió forint támogatást kapott a Kisfaludy-programból. A projekt azonosítója 2021-es dátumot tartalmaz, a befejezési dátum pedig 2022 november vége. A pénzből a kastélyszálló korszerűsítését célzó fejlesztések kiviteli tervei, megvalósíthatósági tanulmány készült el, valamint a konyha elszívó berendezését cserélték le.

Ungár Péter fiatalon lett milliárdos. Fotó: MTI

A dátumok azért fontosak, mert nyilvános adatbázisok szerint a Kastélyszálló Kft.-nek először 2017-ig volt tulajdonosa az Ungár-család Pió-21 Kft-je, majd 2022 februárjától. A kastélyszálló felújítását is állami pénzből tervezték, de idén januárban derült ki, hogy a megszorítások jegyében 56 milliárdnyi turisztikai támogatást vont vissza a kormány. Így több mint 862 millió forint vissza nem térítendő támogatástól esett el a Kastélyszálló Kft. is.

A hét szobás, minden kényelemmel felszerelt vadászházat elsősorban igényes vadászoknak ajánljuk,és kiemelt törekvésünk, hogy akár a nem vadászó családtagoknak is élményt nyújtsunk

- ez pedig már Mészkemence Vadászház leírása.

A hvg.hu írta meg, hogy az állami erdészettől bérel a Mecsekben egy vadászházat az LMP-s Ungár Péter családjának befektetési társasága. A HVG az erdészetektől kért kimutatások között találta meg az információt, hogy a Mészkemence Kft. 2027-ig kapta meg a bérleti jogot a Mecseknádasd közelében álló vadászházra. A Mészkemence tulajdonosa a Pió-21 Kft., amely az ellenzéki képviselő egyik legfőbb vagyoneleme: a társaság 17 százalékát ő birtokolja.

A vadászházat is a Kisfaludy-pályázat vissza nem térítendő állami támogatását felhasználva újították fel. A Mészkemennce Kft. 34,9 millió forintot kapott a 2017-es pályázati körben, a befejezési dátum pedig 2019. december közepe volt. A pénzből bővítették a vadászházat: a két új vendégszoba négy új fekvőhelyet jelent. Egy finn szaunát és egy élménymedencét is kaptak az állami támogatásból a vadászok. Kicserélték a nyílászárókat és építettek egy nagy parkolót. A cég 2017-ben még nem volt a Pió-21 tulajdonában, de 2018 novemberétől átvették a társaságot. Nem mehet túl jól a vadászház, mert a cégnek tavaly csak 3 millió forint bevétele és 14 millió forint vesztesége volt, de a korábbi években is mindig mínuszban zártak.

Persze a BIF Nyrt.-nek van olyan szállodája is, amely nem kapott állami támogatást. A cég tulajdonát képezi egy ikonikus épület a budapesti belváros szívében, a Madách tér 3-4. szám alatt. Az ingatlan hosszútávú bérleti szerződés keretén belül exkluzív 4 csillagos szállodaként működik Arcadia Hotel néven.