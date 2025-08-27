A kormányfőt reptető Ungár család körül kivirágoztak a vagyonkezelők

Szaporodnak a vagyonkezelők Schmidt Mária, az egyes számú Digitális Polgári Kör milliárdos tagja, a Terror Háza Múzeum főigazgatója és családja körül. Az Opten adatbázisa szerint ugyanis a veje új vagyonkezelő céget alapított, BKVK Vagyonkezelő Kft. néven. A június 6-án bejegyzett vállalkozásnak árulkodó a neve, hiszen Schmidt Mária vejét Berecz Kristófnak hívják, így vélhetően az ő nevének kezdőbetűit tartalmazza az új társaság. Ez azért sem lenne meglepő, mert a BKVK Vagyonkezelő Kft. tulajdonosa is Berecz Kristóf, aki a milliárdos történész lányának, Ungár Annának a férje. Ungár Anna is szerepet vállal a vagyonkezelőben, hiszen ő lett az ügyvezető.

A BKVK főtevékenységének az üzletvezetést adták meg, de ezen kívül foglalkoznak még például:

saját tulajdonú ingatlan adásvételével,

ingatlanügyletek közvetítésével,

egyéb sporttevékenységgel,

és vagyonkezeléssel is.

Ungár Anna ezzel már minimum három vagyonkezelőben érdekelt, hiszen a családhoz tartozó Pióka Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-ben és a PIÓ-21 Vagyonkezelő Kft.-ben is ő az ügyvezető. Nagyjából tavaly ilyenkor írtuk meg, hogy a BKVK Kft.-hez hasonló tevékenységekkel jegyezték be a Pióka Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft.-t, amelynek többségi tulajdonosa a kormánybarát történész, de Ungár Anna, és öccse, a magát konstruktív ellenzékinek mondó Ungár Péter, az LMP társelnöke is kapott részesedést. Főleg az egyéb sporttevékenység feltüntetése érdekes, hiszen ebbe a kategóriába többek között sportesemények rendezése, szervezése, promóciója, valamint sporthorgászat és -vadászat szervezése tartozik. A család eddig leginkább ingatlanokkal és a turizmussal foglalkozott, a sporthoz kevés a kapcsolódásuk.

Az új vagyonkezelő tulajdonosa ugyanakkor ezúttal Schmidt Mária veje lett. Berecz Kristóf és felesége, Ungár Anna pedig az üzleti életben is jól megértheti egymást, hiszen az még egy 2018-as hír volt, hogy a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. (BIF) vezérigazgatói tisztségét az igazgatótanács (it) döntése alapján Berecz Kristóf látja el, aki az it-alelnöki tisztét is betölti. Itt a másik a másik vezérigazgató Ungár Anna, de az it-ben azért ő az elnök.

Kezelendő vagyon pedig bőven akadhat. A Schmidt Mária családja által tulajdonolt BIF idén tavasszal 5,97 milliárd forint összegű osztalékot javasolt csak a 2024-es üzleti év után. Ezt a közgyűlés nem szavazta meg, de végül a 2,7 milliárd forintos osztalékra rábólintottak. A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány becslése szerint a családnak összesen 99 milliárd forintja van, ezzel a 21. helyen szerepelnek. A jelentős gyarapodás annak köszönhető, hogy a BIF részvényei remekül hasítottak a tőzsdén.

A család céghálója és vagyona most azért lett megint érdekes, mert először Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke közölte a Facebook-oldalán, hogy Orbán Viktor kormányfő a Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Brač szigetére, valójában azonban a felszállás előtti pillanatokról az Átlátszó közölt később cikket és képeket.

Az OK-BIF lajstromjelű, Pilatus PC-12 NGX típusú magánrepülő a Harsánylejtő Kft.-n keresztül a Schmidt-Ungár család fő cégének, a BIF-nek a tulajdonában van.

Ugyanakkor a család azt állítja, nekik ahhoz semmi közük, hogy Orbán Viktor éppen az ő repülőjükkel ment nyaralni. A 444 kérdésére árulták el, hogy a Harsánylejtő Kft. a repülőgép üzemeltetésére vonatkozóan egy cseh társasággal, az OK AVIATION Wings s.r.o.-val kötött szerződést. E szerint a cseh társaság azon időszakban, amikor a Harsánylejtő Kft. nem használja a repülőgépet, jogosult azt bármely harmadik személy részére bérbe adni. Ezen jogosultságért a cseh cég a Harsánylejtő Kft.-nek havonta bérleti díjat fizet. Az a személy, aki bérli a gépet, minden esetben a cseh társaság részére fizeti a bérleti díjat.