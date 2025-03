A kormányzat és az ellenzéki városvezetés segítségével menekül meg a csődtől a legendás vasi fociklub

A klubot Schäfer András válogatott labdarúgó mentette meg, aki először 5, majd 10 millió forinttal támogatta meg a vasi vármegyeszékhely patinás csapatát, majd januárban arról egyeztek meg a városvezetéssel, a Szombathelyről indult, most az Union Berlinben focizó Schäfer tulajdonrészt is szerez a csapatot fenntartó kft.-ben.

A főispán a segítségért köszönetet mondott a kormányfő és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár mellett Nemény Andrásnak, Szombathely ellenzéki polgármesterének is.

A klubban Vámos elmondása szerint 900, többségében utánpótláskorú sportoló van, mellettük több mint 100 sportszakember is dolgozik.

Egy kormányhatározat egyedi forrást fog biztosítani a Haladásnál elmaradt bérek rendezésére, ez kiegészül azzal a 28 millió forinttal, amit a Szombathelyi Közgyűlés biztosít, emellett egy a létesítményhasználat elmaradását is rendezni fogja – közölte a közösségi médiába feltöltött videóban Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánja. Hozzátette, egy másik kormányhatározat arról fog rendelkezni, a klub bennmarad a kiemelt vidéki sportegyesületek támogatási körében. Az ebből származó források elegendőek az idei évi bérelmaradások fedezésére és a sportolási feltételek biztosítására.

