A közbeszerzési törvényt is módosítaná Lázár János a Strabag miatt

„Ez így tovább nem mehet! Ha szép szóval nem megy, akkor a törvény módosításával védjük meg a magyar emberek érdekeit! Kezdeményezni fogom a közbeszerzési törvény módosítását. Azokat a cégeket, amelyek a közúti és a vasúti fejlesztések során a rosszul, vagy az el sem végzett munkájukkal átverték, megkárosították a magyar embereket, hátráltatták a személyek, áruk és szolgáltatások szabad áramlásához fűződő alapvető jogainkat, kizárjuk a közbeszerzési eljárásainkból. A folyamatban lévő eljárásokat is felülvizsgáljuk”, írta az építési és közlekedési miniszter a Strabag-üggyel kapcsolatban közösségi oldalán.

Hozzátette: „A Strabag nemrég több mint 50 milliárd forintot kért azért, hogy egy nagyobb útszakasz részeként tervezzen és építsen egy 10 kilométeres autópályarészt Miskolc és Szikszó között. Az út az átadást követően rövid időn belül megsüllyedt, használhatatlanná és életveszélyessé vált. A cég 10 hónapot kért arra, hogy az általa tervezett és kivitelezett út hibáit kijavítsa. A 10 hónap lejárt, a munkát nem végezték el, az út azóta is használhatatlan. Az osztrák cég erre ahelyett, hogy bocsánatot kérne azoktól a borsodiaktól, akiknek lassan egy éve keseríti meg az életét nap mint nap az általa okozott közlekedési káosszal, a sajtóban vitatkozik a Kormánnyal, miközben arra az egyszerű kérdésre sem tud választ adni, hogy mikor készülhet el végre az út. Ha egy villanyszerelő vagy kőműves önnél így dolgozna, nem tenné ki a szűrét? És milyen igaza lenne!”

Lázár János múlt héten jelentette be, hogy október vége után is le lesz zárva az M30-as, mert a korábbi kivitelező, a Strabag a megsüllyedt autópályát nem még nem javította ki. Akkor úgy fogalmazott: „Úgy mondom, ahogy felénk szokták: a Strabag átbaszott bennünket”.

Kapcsolódó cikk Lázár Jánosnál betelt a pohár, rendkívüli vizsgálatot rendelt el a Strabagnál Bekeményítenek Lázárék.

A 24.hu emlékeztet, hogy az M30-as autópálya Szikszó felől Miskolc felé vezető oldalán tavaly a 33-as kilométer (Miskolc-észak) és a 41-es kilométer (Szikszó csomópont) közötti szakaszt lezárták, ezért a forgalom a régi 3-as főútra zúdul. A lezárás oka, hogy az autópályán megcsúszott a töltés, majd leszakadt az út. Bár a lezárás 2024 eleje óta tart, a repedés sokkal régebbi.

Lázár János ezt követően ultimátumot adott az osztrák gyökerű Strabagnak: amíg nem javítja ki az autópályán keletkezett hibát, addig nem írnak alá vele új szerződést. Akkor arról beszélt, hogy februárban megkezdik a munkálatokat, és október 31-e a határidő a javításra, amelynek 4–5 milliárd forintos költsége a céget terheli.

A lap szerint nem volt tisztázva ugyanakkor, hogy ki készíttette az előzetes talajvizsgálatokat és a terveket, illetve megfelelő volt-e a kivitelezés. Az Építési és Közlekedési Minisztérium annak idején elfogadta a kiviteli terveket, majd jóváhagyta a munkák után a kifizetéseket, így kérdéses, hogy miért a Strabagra húzzák a felelősséget.