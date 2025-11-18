4p
Makró ING Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Keresetek Virovácz Péter

A közszféra menti meg a legfrissebb fizetési adatokat

Vámosi Ágoston
Vámosi Ágoston

15,5 százalékkal nőttek a mediánbérek az állami szférában a szeptembert megelőző egy évben, és az átlagbér emelkedése is meghaladja a versenyszféráét. A pedagógusok bérfejlesztése mellett a területi közigazgatásban dolgozók 15 százalékos fizetésemelése is javít a számokon.

Egy év alatt 11,1 százalékkal 397 400 forintra emelkedett a nettó mediánkereset Magyarországon – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, szeptemberi adataiból. A nettó reálkereset éves alapon 5,5 százalékkal emelkedett szeptemberig, ez tavaly december óta a leggyorsabb ütemű növekedés.

A dinamika gyorsulása döntően a közszférához kötődött: a KSH 15,5 százalékos mediánbér- és 12,2 százalékos átlagbér-emelkedést regisztrált.

„Ebben a pedagógusok bérfejlesztése, illetve a területi közigazgatásban dolgozók 15 százalékos béremelése játszotta a legnagyobb szerepet. A humán-egészségügyi ellátásban nem volt jelentős keresetnövekedés, mert az elmúlt évek bérfejlesztéseinek hatása februárra kifutott” – mondta Molnár Dániel, a GFÜ Gazdaságelemzési Központ vezető elemzője. 

A versenyszférában 10 százalékkal emelkedett a mediánkereset, az átlagkereset pedig 8,8 százalékkal. A GFÜ szerint pozitív képet ad, hogy az ágazatok döntő többségében közel azonos volt a béremelkedési ütem, vagyis a bérdinamika a gazdaság széles rétegeit érinti. Ezt annak ellenére is így látják, hogy az ágazatok egy része, például a feldolgozóipar vagy a szállítás, raktározás nagyobb mértékben ki van téve például a külső kereslet gyengélkedésének.

Az év végi bónuszok mértéke sokatmondó lesz
Az év végi bónuszok mértéke sokatmondó lesz
Fotó: DepositPhotos.com

A GFÜ érdemi változást az év hátralevő részében nem vár a bérdinamikában, a rendszeres év végi bónuszok azonban érdekes képet adhatnak a vállalatok teherbíró képességéről. „Jövőre a közszférában várhatóan folytatódik a gyors bérnövekedés: a kormányzati és önkormányzati tisztviselők, a pedagógusok körében a bérfejlesztés újabb lépcsőfoka valósul meg január elsejétől. Ezzel párhuzamosan a vízügyi dolgozók, az igazságügyi dolgozók, valamint a szociális és kulturális ágazat béremelését is bejelentette már a kormányzat. A rendvédelmi dolgozók fegyverpénzének hatása is megjelenik majd a kereseti statisztikákban” – mondta a következő időszakról Molnár.

Makroszinten továbbra is a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedési üteme jelenti a legnagyobb kérdőjelet.

A vártnál gyengébb gazdasági növekedés miatt a korábban kötött, többéves megállapodás számai nem tarthatók, annál kisebb bérnövekedés jöhet a legkisebb kereseteknél.

A GFÜ ezzel együtt is kétszámjegyű minimálbér-emelést vár, és arra számít, hogy az infláció 4 százalék alá csökken, a reálbér pedig 6 százalék feletti mértékben emelkedhet 2026-ban.

Nagyobb baj lehet, ha jövőre is elmarad a repülőrajt

„Az idei év legnagyobb mértékű növekedését mutatta a bérek vásárlóereje, mivel az infláció továbbra is 4,3 százalékon stagnál. A bérek vásárlóerejének növekedése azonban önmagában nem jelent gyógyírt a magyar gazdaság problémáira, látva a vártnál gyengébb harmadik negyedéves gazdasági teljesítményt” – így kommentálta Virovácz Péter, az ING szenior közgazdásza a friss adatokat.

A fogyasztói bizalom javulást mutat az utóbbi hónapokban, de továbbra is jelentősen elmarad a 2018-2019-es csúcsoktól. Virovácz szerint ez „a kirakós kulcsa”: a reálbérek gyorsuló növekedése pozitív irányba lökheti a háztartások anyagi helyzetének érzékelt változását, ami a fogyasztás bővülésén keresztül élénkítheti a gazdaságot.

A pedagógusok bérfejlesztése már most is felfelé húzza az átlagot
A pedagógusok bérfejlesztése már most is felfelé húzza az átlagot
Fotó: DepositPhotos.com

Az állami szféra 12,2 százalékos béremelkedése az idei év legmagasabb rátája. „A versenyszférában komoly meglepetést nem látni, a legtöbb szektorban 8-9 százalék körüli bérnövekedés figyelhető meg éves alapon” – tette hozzá az elemző.

Szerinte az egész évet nézve szinte borítékolható, hogy 9 százalék körüli éves átlagbér-növekedést láthatunk majd, ami magasabb az év elején vártnál. „A munkaerő tartalékolása továbbra is munkaerő-hiányos állapotot, feszes munkaerőpiacot tart fent”, és ezzel tartósan nyomás alá helyezi a béreket. 

A legnagyobb kérdés, hogy ha elmarad a gazdaság jövő évre várt beindulása, abban az esetben miként gazdálkodják ki a vállalatok az előreláthatóan legalább 10 százalékos minimálbér-emelést.

Virovácz szerint az is előfordulhat, hogy némely vállalatok „a munkaerő-állomány racionalizálásába” kezdhetnek a gazdasági fellendülés várt elmaradása miatt.

Az ING Bank valamivel 10 százalék feletti átlagbér-növekedésre számít a jövő évben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter: minden feltétel adott, Pakson februárban indulhat a betonozás

Szijjártó Péter: minden feltétel adott, Pakson februárban indulhat a betonozás

Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű-beruházáson, elkészült a vasbeton szerkezet, és működésbe állt a betonkeverő üzem is – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.  

Egyre kevesebb áramimportra szorul Magyarország

Egyre kevesebb áramimportra szorul Magyarország

Októberben is 15 százalék alatt maradt az áramimport – közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) kedden Facebook-oldalán.

Nettó 400 ezernél kevesebbet visz haza a magyar dolgozók többsége

Nettó 400 ezernél kevesebbet visz haza a magyar dolgozók többsége

Továbbra sem éri el a mediánfizetés a nettó 400 ezer forintot, hiába nőtt 11,1 százalékkal az elmúlt évben. A jövedelmi ötödök között többszörösek a kereseti különbségek, a leggazdagabb ötöd átlagkeresete a bruttó 1,4 milliót is meghaladja.

Nem érdekli a versenyhatóságot, hogy a NER megvette a Blikket

Nem érdekli a versenyhatóságot, hogy a NER megvette a Blikket

A Gazdasági Versenyhivatal mossa kezeit, pedig hivatalból is vizsgálhatná az üzletet, amellyel új korszak kezdődött a magyar médiapiacon.

Osztogat a kormány, de van-e erre fedezet?

Osztogat a kormány, de van-e erre fedezet?

A választások ugyan csak áprilisban lesznek, de a kormány már számos jóléti intézkedést bejelentett, amelyekre újabb különadókból lesz csak fedezet – erről beszélt főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában. 

Orbán Viktor rémálma, Nagy Elek kedvence: ízekre szedjük az új adócsökkentési csomagot

Orbán Viktor rémálma, Nagy Elek kedvence: ízekre szedjük az új adócsökkentési csomagot

Több mint 200 ezer vállalkozást érint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, illetve a kormányzat megállapodásából létrejött, 11 pontból álló adócsökkentési csomag. A kiva felpörgetéséről, a magyar Nokia megtalálásáról és zombi cégekről is szó esett a bejelentést követő háttérbeszélgetésen, amelyen lapunk is részt vett.

Szijjártó Péter kiakadt: bíróságra menne a magyar kormány

Szijjártó Péter kiakadt: bíróságra menne a magyar kormány

Az orosz energiatilalom kapcsán beszélt.

Újabb könnyítést kértek a kormánytól – ezt ön is megérezheti

Újabb könnyítést kértek a kormánytól – ezt ön is megérezheti

A SZÉP-kártya tranzakciós díját mérsékelnék.

Semjén Zsolt fontos törvényt nyújtott be a nyugdíjról

Semjén Zsolt fontos törvényt nyújtott be a nyugdíjról

2030-ig kell elérni a nyugellátás összegének 100 százalékát.

Ugyanolyan drága marad a tankolás, mint eddig

Ugyanolyan drága marad a tankolás, mint eddig

A héten kedden nem változnak az üzemanyag nagykereskedelmi árak. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168