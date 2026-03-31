A KSH szerint alacsonyabbak lettek az árak az iparban

2026 februárjában az ipari termelői árak átlagosan 3,3 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 3,3 százalékkal mérséklődtek 2025 februárjához képest. A belföldi értékesítési árak 0,3, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal elmaradtak az előző havi szinttől, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal alacsonyabbak voltak.

2026. februárban a 2025. februárihoz képest:

A belföldi értékesítés árai átlagosan 3,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,7, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 4,3 százalékkal mérséklődtek.

Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,5, a beruházási javakat gyártókban 0,3%-kal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 0,8 százalékkal emelkedtek az árak.

Az ipari exportértékesítési árak 3,3 százalékkal, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,3, a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 7,4 százalékkal csökkentek.

2026. január–februárban a 2025. január–februárihoz képest:

A belföldi értékesítés árai 2,9, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 3,1 százalékkal csökkentek.