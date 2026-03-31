A KSH szerint alacsonyabbak lettek az árak az iparban

Februári adatokat közölt a Központi Statisztikai Hivatal.

2026 februárjában az ipari termelői árak átlagosan 3,3 százalékkal alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbinál. A belföldi értékesítés árai 3,1, az exportértékesítéséi 3,3 százalékkal mérséklődtek 2025 februárjához képest. A belföldi értékesítési árak 0,3, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal elmaradtak az előző havi szinttől, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal alacsonyabbak voltak.

  • A belföldi értékesítés árai átlagosan 3,1 százalékkal csökkentek, ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,7, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 4,3 százalékkal mérséklődtek.
  • Az ágazatok rendeltetés szerinti csoportjai közül belföldön az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,5, a beruházási javakat gyártókban 0,3%-kal mérséklődtek, a fogyasztási cikkeket gyártókban pedig 0,8 százalékkal emelkedtek az árak.
  • Az ipari exportértékesítési árak 3,3 százalékkal, ezen belül a 90,1 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 3,3, a 9,7 százalékos súlyú energiaiparban 7,4 százalékkal csökkentek.

2026. január–februárban a 2025. január–februárihoz képest:

  • A belföldi értékesítés árai 2,9, az exportértékesítéséi 3,1 százalékkal alacsonyabbak voltak, így az ipari termelői árak összességében 3,1 százalékkal csökkentek.

Brutális hatása lett a keresetekre a választási osztogatásoknak

A bruttó átlagkereset 846 600 forint volt januárban Magyarországon. A nettó átlagkereset pedig 585 700 forint – közölte a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Fontos adat érkezik, ami megmutatja, hogyan élnek a magyarok a választások előtt

A januári keresetek adatait közli ma a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Négy év alatt sem kerültünk közelebb az uniós átlaghoz

Hiába az EU gazdasági stagnálása, négy év alatt egyetlen százalékponttal sem sikerült a vásárlóerő-paritáson számított egy főre jutó bruttó hazai termékünket közelíteni az uniós átlaghoz, a magyar index továbbra is a lista vége felé kullog. Ha tízéves időtávot vizsgálunk, akkor azért jobb a helyzet, bár a velünk együtt vagy épp utánunk csatlakozott tagállamok zöme még nálunk is jobban közelített az EU átlagához.

Van egy közös Orbán Viktorban és Magyar Péterben

Van egy közös Orbán Viktorban és Magyar Péterben

Ezt a forintárfolyam hektikus ingadozása kapcsán vetette fel főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti műsorában. Amelynek első részében a fémek világpiaci mozgásának okai kerültek terítékre.

Túl a csúcson a benzinár? Így alakul keddtől

Túl a csúcson a benzinár? Így alakul keddtől

Legutóbb múlt pénteken volt információ az áral alakulásásról.

Füstbe ment terv: idén sem talál magára a magyar húzóágazat

Füstbe ment terv: idén sem talál magára a magyar húzóágazat

Az iráni háború február 28-i kirobbanásával szinte biztossá vált, hogy a magyar gazdaság egyik húzóágazata, az export idén sem tudja támogatni a hazai GDP-növekedést. Ráadásul a közel-keleti helyzet és az energiaárak elszabadulása a gyengülő forint miatt a cserearányt is ronthatják, ami pedig februárban még valamennyire ellensúlyozta a csökkenő kiviteli számokat. Azért pozitívumok is vannak a friss termékkülkereskedelmi adatokban: ilyen például, hogy a cégeknek végre feltámadhatott a beruházási kedve.

Bezuhan a benzin literenkénti ára Ausztráliában

Bezuhan a benzin literenkénti ára Ausztráliában

Komoly adócsökkentés hatására történik mindez, melyet a kormány jelentett be.

Egy nem túl szívderítő adattal indul a hét

Egy nem túl szívderítő adattal indul a hét

Februárban 665 millió euró volt Magyarország termékkülkereskedelmi többlete. A kivitel volumene 2,3 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 6,7 százalékkal magasabb volt, mint tavaly ilyenkor.

Nekik kínos, nekünk egyre fájdalmasabb, mégsem történik semmi az olajvezetékkel

Nekik kínos, nekünk egyre fájdalmasabb, mégsem történik semmi az olajvezetékkel

Már két hónapja nem jön kőolaj a hírhedtté vált csőrendszeren, de a jelenelgi kilátások cseppet sem rózsásak a szakértő szerint.

Kiderült, hogy melyik ország növekedése és inflációja lehet idén a legmagasabb

Kiderült, hogy melyik ország növekedése és inflációja lehet idén a legmagasabb

Idén is Ázsiában kell keresni a legdinamikusabban bővülő gazdaságokat. Az elmúlt évhez hasonlóan ismét India, Indonézia és Kína GDP-növekedése lehet a legnagyobb, de az iráni háború következtében mindenhol lassulást vár a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) legfrissebb előrejelzésében. A Hormuzi-szoros blokádja félelmetes inflációs sokkal fenyeget, amiért a szervezet máris több mint 1 százalékponttal magasabbra várja a drágulás ütemét a fejlett országokban, mint a konfliktus kirobbanása előtt. 

