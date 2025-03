A KSH szerint így nőttek a magyar keresetek – kapaszkodjon!

Januárban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 668 100, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 459 000 forint volt. A bruttó átlagkereset tíz egész négy, a nettó átlagkereset tíz egész kettő, a reálkereset pedig négy egész hat százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A bruttó kereset mediánértéke 539 500, a nettó kereset mediánértéke 373 600 forintot ért el, mindkettő kilenc egész három százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit, számolt be a Központi Statisztikai Hivatal.

A bruttó átlagkereset januárban meghaladta a 668 ezer forintot, a reálkereset is nőtt.

